Рюмка здоровья. Врач рассказал, защищает ли алкоголь от онкозаболеваний

Считается, что умеренное употребление красного вина обладает защитным действием, поскольку в нем содержатся витамины и микроэлементы, а также ресвератрол — защитная молекула, которую некоторые растения синтезируют в ответ на инфекцию. Сможет ли употребление вина защитить от онкологических заболеваний?
Aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.
Главное вещество любых спиртных напитков — этанол. Это признанный канцероген, поэтому риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их вида, качества или цены.
Помимо этого, алкоголь негативно влияет на общее состояние организма и всех жизненно важных органов и их функций — вплоть до развития полиорганной недостаточности. От токсического влияния этанола страдают печень, почки, повреждается слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта, происходит обезвоживание, нарушается электролитный баланс, ухудшается усвояемость питательных веществ и витаминов, замедляется регенерация и восстановление.
Прямая связь
Есть прямая связь между употреблением алкоголя и несколькими видами рака: желудочно-кишечный тракт, печень, кишечник, пищевод, ротовая полость, гортань, у женщин — молочные железы.
Последние исследования показывают, что женщины, выпивающие всего два небольших бокала вина в день, повышают риск возникновения и более быстрого развития рака молочной железы. Этанол «внедряется» в гормональный статус, повышает уровень эстрогенов, которые, в свою очередь, стимулируют деление раковых клеток.
Существует мнение, что красное вино, выступая в роли антиоксиданта, может даже несколько снизить риск развития рака простаты у мужчин. Однако надеяться на это однозначно не стоит. Тем более, что снижение иммунитета ускорит развитие даже небольшого опухолевого процесса.
Если болезнь уже возникла
Алкоголь будет усугублять течение любого начавшегося онкозаболевания за счёт снижения иммунитета, необходимого для борьбы с болезнью. Если человек находится на химиотерапии, алкоголь будет вступать в контакт с противоопухолевыми препаратами, уменьшая их полезную эффективность и, наоборот, усиливая побочный эффект.
Не стоит забывать и про психические и психологические последствия алкоголизации, которые также будут влиять на течение онкозаболевания. На первом этапе алкоголь даже может показаться своеобразным «костылём» для психики, способствуя кратковременному расслаблению. В реальной перспективе спиртные напитки не только не борются с «плохими мыслями», но и провоцируют проблемы и развитие серьезных психических патологий: нарушаются восприятие и концентрация внимания, происходят резкие перепады эмоций и настроения, пропадает здоровый сон, мышление становится нелогичным, возникают тревога, навязчивые мысли, депрессия. Всё это не может способствовать процессу выздоровления, психосоматически снижая иммунитет и усиливая пролиферацию, то есть рост, раковых клеток.
Поэтому алкогольные напитки категорически противопоказаны во время противоопухолевого лечения. И вообще я думаю, что пора уже везде и всегда говорить, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует.