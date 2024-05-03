Рюмка здоровья. Врач рассказал, защищает ли алкоголь от онкозаболеваний

Не стоит забывать и про психические и психологические последствия алкоголизации, которые также будут влиять на течение онкозаболевания. На первом этапе алкоголь даже может показаться своеобразным «костылём» для психики, способствуя кратковременному расслаблению. В реальной перспективе спиртные напитки не только не борются с «плохими мыслями», но и провоцируют проблемы и развитие серьезных психических патологий: нарушаются восприятие и концентрация внимания, происходят резкие перепады эмоций и настроения, пропадает здоровый сон, мышление становится нелогичным, возникают тревога, навязчивые мысли, депрессия. Всё это не может способствовать процессу выздоровления, психосоматически снижая иммунитет и усиливая пролиферацию, то есть рост, раковых клеток.