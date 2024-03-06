Рыбак из Англии выловил из реки меч викинга

Во время прочесывания реки Пенни извлек меч и передал местным экспертам, которые датировали оружие между 850 и 975 годами нашей эры и сказали, что оружие принадлежало викингам. Этот вывод был сделан в связи с тем, что в то время территория Англии была разделена между англосаксонскими и датскими захватчиками, между которыми происходило множество вооруженных конфликтов.