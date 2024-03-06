Рыбак из Англии выловил из реки меч викинга

Житель Оксфордшира (Великобритания) при помощи магнита выловил из реки Червелл ржавый металлический, который оказался оружием викингов 1200-летней давности. Об этом сообщает Metro.
Тревор Пенни увлекся новомодным хобби, известным как магнитная рыбалка. Согласно ее идеи, рыбаки ищут клады, скрытые людьми или временем под водой, используя мощные поисковые магниты.
Во время прочесывания реки Пенни извлек меч и передал местным экспертам, которые датировали оружие между 850 и 975 годами нашей эры и сказали, что оружие принадлежало викингам. Этот вывод был сделан в связи с тем, что в то время территория Англии была разделена между англосаксонскими и датскими захватчиками, между которыми происходило множество вооруженных конфликтов.
Пенни сообщил, что с землевладельцем и The Rivers Trust (благотворительная экологическая организация, занимающаяся реками в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии) возникли споры. Дело в том, что по закону для ловли с магнитом требуется разрешение, а все найденное принадлежит хозяину объекта, в котором производится ловля. Специалисты The Rivers Trust прислали юридический документ, согласно которому они не будут предпринимать никаких действий, если найденный артефакт будет передан музею.
Рыбак так и сделал. Теперь меч хранится в музее Оксфордшира и в скором времени может быть выставлен в качестве экспоната.
Ранее юный рыбак из США выловил из озера кошелек с двумя тысячами долларов.
Анна Морозова