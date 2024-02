Что до One in a Million, группа играла ее только в случаях, когда хотела кого-нибудь позлить. Многие издания, составляя рейтинги песен Guns’n"Roses, неизменно помещали ее на самое последнее место. Аналогично невысоко оценивают также и песню Get in the Ring, в которой Эксл вызывает на ринг всех своих врагов и критиков. В список обреченных поименно вошли журналисты музыкальных СМИ, писавшие на группу отрицательные рецензии. Надеемся, после публикации этого материала мистер Роуз не придет также и по наши души.