Просто белый парень
Взгляните в эти мягкие добрые глаза и обаятельную улыбку. Во времена, когда на метал-сцене царили брутальные молодые (и не очень) люди, юный Эксл Роуз казался прекрасным существом, спустившимся с небес. Вот только ангельским характером музыкант, увы, не отличался.
Первым признаком того, что с ним что-то не так, стал текст трека One in a Million. Роуз написал композицию, впервые посетив Лос-Анджелес и влипнув в неприятности с незнакомцами на автобусной остановке. Сюжетно трек описывает «простого белого парня», сбежавшего от семьи и друзей и воображающего, что они скажут, если он вдруг умрет. Позже Роуз объяснял, что кто-то использовал фразу «Ты один на миллион» с сарказмом. Похоже, в этом музыкант услышал «ты такой же убогий, как и все», обиделся и умчал подальше. Казалось бы, что в этом плохого?
Публику насторожили строчки куплетов. Музыкант просил темнокожих и полицейских оставить его в покое и не пытаться продать ювелирные безделушки вроде браслетов (и наручников). Роуз также обращался к иммигрантам и заявлял, что все, что они говорят, звучит для него «полнейшей неразберихой». Это было самым приятным, что он о них сказал.
Разумеется, на Эксла тут же набросились с обвинениями в некорректности. Музыкант слушал, слушал, а потом разразился гневной тирадой:
Почему черные могут звать друг друга неграми, а когда такое слово использует белый, это внезапно оскорбление? Я не терплю границ никакого рода. Не люблю, когда мне указывают, что я могу, а что не могу говорить. Для меня слово «нигер» обозначает того, кто создает тебе проблемы. Это необязательно должен быть кто-то черный.
Аргументы, правда, не сработали. Высказался даже Слэш, гитарист коллектива: слова покоробили его, потому что он «наполовину черный». Эксл извинился, но, как это обычно и бывает, ему никто не поверил. Однако это были 90-е, когда «культуры отмены» еще не существовало, поэтому Роуз спокойно продолжил выступать.
Что до One in a Million, группа играла ее только в случаях, когда хотела кого-нибудь позлить. Многие издания, составляя рейтинги песен Guns’n"Roses, неизменно помещали ее на самое последнее место. Аналогично невысоко оценивают также и песню Get in the Ring, в которой Эксл вызывает на ринг всех своих врагов и критиков. В список обреченных поименно вошли журналисты музыкальных СМИ, писавшие на группу отрицательные рецензии. Надеемся, после публикации этого материала мистер Роуз не придет также и по наши души.
Короли никогда не опаздывают
Есть события, которые стоят любого ожидания, даже длительного и мучительного. Эксл Роуз всегда считал, что концерт Guns’n"Roses как раз относится к таким событиям. Появится он на сцене или нет, было почти лотереей: музыкант либо сильно опаздывал, либо не выходил вообще. Те, кому все же удавалось увидеть легенду воочию, оставались в таком восторге, что мгновенно забывали о его провинностях. Те, кому везло меньше, наверняка обещали себе больше не иметь с Guns’n"Roses ничего общего.
Известны также и случаи, когда музыкант ввязывался в конфликты со зрителями. Частенько вспоминают об инциденте в Сент-Луисе — после того выступления Роуз даже оставил городу хейтерское послание в секции благодарностей альбомов Use Your Illusion (1991). Во время исполнения песни Rocket Queen фронтмен заметил, что его фотографирует человек из толпы. Он потребовал, чтобы охрана отобрала камеру, но та бездействовала. Как и подобает сильному и независимому музыканту, Роуз полез за горе-фотографом сам. Произошла драка. Все же завладев заветным трофеем, Эксл не успокоился, швырнул микрофон на сцену и ушел за кулисы.
В течение следующих 25 лет Guns’n"Roses в Сент-Луис не возвращались. Впрочем, их там не очень-то и ждали.
Китайская демократия или последнее китайское обещание?
После выхода альбома Spaghetti Incident в 1993-м Эксл начал терять главных союзников. Из Guns’n"Roses друг за другом ушли барабанщик Стивен Адлер, гитаристы Иззи Стрэдлин, игравший на бас-гитаре Дафф Маккаган и Слэш. Все — по разным причинам. Последний, в частности, утверждал, что Роуз пытается установить в группе полноценную диктатуру. Сам Эксл не стеснялся в выражениях и смело выносил сор из избы, обвиняя бывших коллег в безответственности и отказе сотрудничать. Было очевидно, что он полон решимости справиться и без них. Благо подле него все еще был клавишник Диззи Рид, нанятый в 1990 году: он, кстати, Роуза не покидал ни разу.
Невзирая на это, лидер коллектива пообещал выпустить новый альбом и даже поделился с публикой его названием: Chinese Democracy («Китайская демократия»). На стыке веков многие говорили о том, что в Китае вырабатывается собственная модель демократии, и Экслу казалось, что это замечательно. Правда, заявил он об этом в 1998-м. Сам альбом вышел только в 2008-м.
За то время, пока велась работа, группа сменила несколько музыкальных направлений. Поговаривали, что Роуз стремится добиться звучания как у Nine Inch Nails, по которым Эксл фанател. Настолько, что, к неудовольствию поклонников, даже пригласил группу Трента Резнора к себе на разогрев. Гастроли прошли великолепно: фронтмен Nine Inch Nails до сих пор говорит, что это были худшие выступления в его жизни. Но не из-за Роуза, а из-за его поклонников, швырявших в угрюмого музыканта «кусками сосисок» и осыпавших его мыслимыми и немыслимыми оскорблениями.
Стало известно, что к продюсированию альбома пригласили электронного артиста Моби, и он даже остался доволен черновой версией пластинки. Состав группы постоянно менялся, участники приходили и уходили, но Роуз продолжал заверять, что альбому — быть. Правда, не уточнял, чем именно. Поэтому вскоре невышедшая запись стала чем-то вроде локальной шутки, понятной только фанатам рок-музыки.
Среди тех, кому было смешно, оказались участники The Offspring. 1 апреля 2003 года музыканты объявили, что их грядущий лонгплей получил название Chinese Democracy — You Snooze Or You Lose. Как объяснил лидер коллектива Декстер Холланд, так он хотел отомстить фронтмену Guns’n"Roses, «укравшему его африканские косички». Шутку юмора Роуз не понял, поэтому едва не натравил на незадачливых юмористов своих юристов. The Offspring поспешили взять свои слова обратно и пояснили, что никогда не относились к этой идее всерьез. Их седьмая пластинка таки вышла под названием Splinter.
Стоит ли говорить, что, когда Chinese Democracy все-таки появился на свет, было много недовольных? Стоит ли объяснять, что ожидания, подогреваемые в течение 14 лет, ни капли не оправдались? Стоит ли намекать, что из-за этого у Эксла стало еще меньше поклонников, чем было? Определенно стоит упомянуть, что производство альбома обошлось группе примерно в 13 миллионов долларов. Это — абсолютный рекорд среди рок-альбомов.
Каждому рок-музыканту полагается ведро помоев, которое он при случае волен вылить на кого-либо по собственному выбору. Как правило, достается поп- и рэп-музыкантам: фронтмен Slipknot Кори Тейлор, например, в свое время здорово повздорил с поп-панк-рэпером Machine Gun Kelly. Что до Эксла Роуза, то он приберегал ведерко исключительно для «своих».
Известно, например, что в 2006-м он обозвал The Eagles of Death Metal «голубями плохого метала», когда те выступали у Guns’n"Roses на разогреве. За что — никто так и не понял, но в конечном счете бедняг попросили покинуть тур без объяснения причин. Что до обиженных «голубей», они поступили как истинные орлы: выпустили альбом каверов, озаглавив его этим остроумным оскорблением.
На рубеже веков творчество самого Эксла становилось мягче, но коллегам по цеху он этого не прощал. К примеру, музыкант открыто прошелся по Слэшу, в ту пору — его бывшему коллеге — за то, что он решил поработать вместе с Майклом Джексоном. Разумеется, Роуз утверждал, что дело исключительно в противоречивой репутации поп-певца, однако многие подозревают, что он просто искал повод придраться к бывшему одногруппнику. Недаром же он заставил одного из поклонников, пришедших на концерт Guns’n"Roses, снять футболку с его изображением? Неспроста же, отвечая на вопрос о любимом мультперсонаже, назвал Слэша… и Джеймса Хэтфилда. Лидер Metallica в стороне не остался.
Guns’n"Roses — это не группа. Это какой-то чувак и еще несколько каких-то чуваков.
Отношения с иконами трэш-метала тоже испортились из-за сложного характера Роуза. В начале 90-х обе группы, добившись широкого успеха, отправились на совместные гастроли. На одном из концертов случился весьма неприятный инцидент: пиротехника серьезно обожгла Джеймса Хэтфилда. Фронтмена увезли на скорой помощи, а оставшиеся участники группы извинились перед собравшейся толпой и обратились за помощью к своим коллегам. Metallica надеялись, что Guns’n"Roses выйдут раньше и утешат расстроенную публику, но не тут-то было. Эксл Роуз, как истинная икона пунктуальности, заявил, что выйдет, как было запланировано, и не раньше. И все бы ничего, но Guns’n"Roses отыграли всего девять песен, когда их лидер объявил, что возвращает гостям деньги и собирается покинуть сцену на «очень долгое время». Публика была в ярости.
Вражда Эксла с «недостойными» экс-участниками Guns’n"Roses продолжилась в 2005-м. Слэш, Дафф Маккаган и барабанщик Мэтт Сорум, также успевший поработать с Роузом, собрали супергруппу Velvet Revolver. На место вокалиста они пригласили Скотта Вейланда, бывшего лидера Stone Temple Pilots. Экслу это не очень понравилось. После выхода дебютного альбома нового коллектива он вышел в интернет и во всеуслышание заявил, что в личном разговоре с ним Слэш назвал Вейланда фальшивкой. Ни капли ни оскорбленный, Скотт посоветовал Экслу «отправиться в спортзал или купить новый парик». Впрочем, когда его самого выставили из Velvet Revolver, он все же проникнулся к лидеру Guns’n"Roses симпатией.
Забавно, но, когда Роуз сам стал частью супергруппы, все остались им довольны и даже благодарили за помощь. Речь о случае в 2015-м, когда фронтмен AC/DC Брайан Джонсон был вынужден временно покинуть группу по состоянию здоровья. У рокеров был запланирован еще ряд выступлений, отмены которых никто не хотел. Именно тогда Эксл вызвался временно побыть их фронтменом, чтобы не разочаровывать голодную до рок-н-ролла публику. И это невзирая на то, что у него самого был запланирован тур в честь воссоединения Guns’n"Roses.
Наверное, многим хотелось хотя бы временно побыть фронтменом AC/DC, но именно Экслу это удалось. И, по словам участников группы, он действительно явился к ним как посланник из рая. А может, все-таки сделал выводы после случая с Хэтфилдом?
Несостоявшийся крестный отец
Самым известным конфликтом Эксла стала публичная перебранка с Куртом Кобейном. Лидер Guns’n"Roses не скрывал своего восхищения его группой и даже носил их мерч. А потом и вовсе предложил Nirvana отправиться в тур вместе с ними и Metallica, а заодно выступить на его дне рождения. Курт не оценил идею, тем самым нажив себе мощного и, на его горе, красноречивого врага. Лидеру Nirvana не понравилось, что в лирике Guns’n"Roses было много неуважительных комментариев в адрес женщин: это и стало причиной отказа.
Оба музыканта нелестно отзывались друг о друге в интервью. Эксл, к примеру, накинулся на беременную Кортни Лав и заявил, что ее с мужем вредные привычки — главная причина, по которой их ребенок может родиться «деформированным». Роуз настаивал, что, если это случится, влюбленных музыкантов стоит отправить в тюрьму. Речь шла о единственной дочери Курта Фрэнсис Бин: как известно, она родилась вполне здоровой, а в октябре прошлого года даже вышла замуж.
Следующая встреча молодых родителей, их новорожденной малышки и лидера Guns’n"Roses произошла на MTV Video Music Awards 1992. Увидев Эксла, Кортни и Курт подшутили, предложив ему стать крестным отцом девочки. Юмора Роуз не понял и полез на молодого папу с кулаками. До полноценной драки, впрочем, дело так и не дошло.
Зарыть топор войны им не удалось: как известно, Кобейн умер в 1994-м. А вот с Дейвом Гролом, лидером Foo Fighters, барабанщиком Nirvana и одним из самых известных добряков рук-музыки, Роуз вполне себе дружен. В 2016-м, когда лидер Guns’n"Roses сломал ногу, Грол одолжил ему подходящий сценический реквизит: трон ручной работы, изготовленный по его заказу. Дейв и сам не мог двигаться годом ранее. В благодарность за услугу Эксл купил Гролу гитару Gibson ES 335 Dot, выпущенную в ранних 60-х. Музыкант был польщен. Позже он признавался, что этот инструмент стал лучшим, на чем ему доводилось играть в жизни.
Выходи, подлый трус!
История с Куртом была не первым случаем, когда Роуз хотел помахать кулаками. Как гласит легенда, участник Guns’n"Roses Иззи Стрэдлин якобы ударил жену Винса Нила, фронтмена Mötley Crüe. В ответ на это Нил ударил Стрэдлина — кстати, тоже на MTV Video Music Awards, только тремя годами ранее, в 1989-м. В тот момент драки не завязалось, но впоследствии Роуз публично вызвал супостата на очный поединок.
Нил не просто согласился. Он заявил, что битва должна пройти на стадионе, куда смогут прийти зрители. Нил надеялся, что схватку заснимет телевидение и ее увидит весь мир. Однако ее никто так и не увидел. То ли кто-то передумал, то ли ни один стадион в мире не решился уместить энергетику сразу двух злобных глэм-рокеров.
Книга джунглей: люди, которым музыкант был рад
Тем не менее не все в личности Роуза неоспоримо плохо. В конце концов, в 2016-м Guns’n"Roses воссоединились в прежнем составе. С клавишником Диззи Ридом Роуз вовсе не ссорился — еще и предложил стать участником группы, узнав, что его знакомый на волоске от бездомности. А еще, заметьте: он даже не комментирует, как скатилась рок-музыка!
К тому же на одну историю об уволенной группе на разогреве (вспоминая «голубей», простите, «орлов дэт-метала») приходится несколько обратных ситуаций, в которых Эксл был очень мил и вежлив. К примеру, благодаря ему молодой Шэннон Хун и его гранж-группа Blind Melon смогли сделать первые шаги к большой популярности. Девичья бурлеск-группа Suicide Girls, гастролировавшая с Guns’n"Roses в 2006-м, смогла добраться до концерта на личном самолете Эксла после того, как их гастрольный автобус сломался. И он предложил помощь сам. Buckcherry, также выступавшие на разогреве Guns’n"Roses в 2011-м, получили в благодарность по новому iPad. И кому верить?
Каждый волен верить во что хочет. Конечно, не всем людям в жизни Эксла Роуза удалось почувствовать себя как дома, попав в джунгли из одного из самых известных хитов Guns’n"Roses. Возможно, это был просто вопрос везения и того, как ляжет карта. Мы же, как музыкальное СМИ, просто надеемся, что на 63-м году жизни Эксла Роуза нас ждут только хорошие новости об артисте, а не вызов на поединок. Даже если он не состоится.