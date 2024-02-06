Каждый волен верить во что хочет. Конечно, не всем людям в жизни Эксла Роуза удалось почувствовать себя как дома, попав в джунгли из одного из самых известных хитов Guns’n"Roses. Возможно, это был просто вопрос везения и того, как ляжет карта. Мы же, как музыкальное СМИ, просто надеемся, что на 63-м году жизни Эксла Роуза нас ждут только хорошие новости об артисте, а не вызов на поединок. Даже если он не состоится.