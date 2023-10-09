Русист рассказала о происхождении слова «учитель»

За привычными наименованиями часто кроется особый смысл, помогающий лучше понять специфику работы наставников. Так, отглагольное существительное учитель (от учить), восходит к древнерусскому «укъ» — «учение», а последующее сравнение родственных слов позволяет увидеть глубину подтекстов: православное связано с «привыкать», которое родственно древнерусскому «упражнять», литовскому «приучать», «укрощать», «манок, приманка», «смирный, ручной». Также есть родство и с древнеиндийским — «находит удовольствие, имеет обыкновение».

По мнению лингвиста, весь спектр учительских умений виден в этом историческом сопоставлении.

Тамара Скок сообщает, что когда-то учительская должность была исключительно мужской, но со временем всё поменялось, и в языке появилось новое существительное «учительница», образованное суффиксальным способом.

В сельской местности можно до сих пор встретить разговорно-просторечный вариант «учительша», причем этим словом обозначают не только саму даму-педагога, но и жену учителя (по типу генерал — генеральша). В литературе слово тоже встречается: «Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна…» (Антон Погорельский).

Удивительно, пишет филолог, но иногда возникают проблемы с образованием формы множественного числа от слова «учитель». Можно увидеть такое: «Кроме того, учители будут создавать для ребенка индивидуальный образовательный маршрут и курировать прохождение обучения» (новость о дистанционном обучении на сайте Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Воронеж»). Однако Тамара Скок обращает внимание: существительное «учи́тели» устаревшее. «Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно…» (Лев Толстой).

Однако теперь эта форма, подчеркивает филолог, используется только по отношению к духовным наставникам и основоположникам каких-либо учений, у которых есть последователи: «Отцы и учители Церкви, начиная с Оригена, начали пользоваться философией платонизма для того, чтобы говорить о Христе» (Иван Мейендорф). «Если же речь идет о работниках школ, то верно говорить и писать учителя́», — поясняет Скок.

И существительное директор (латинское director — «руководитель», «управляющий») во множественном числе будет правильно звучать как директора (не директоры), да и про лицо женского пола грамотно говорить в мужском роде — директор. Употребление вариантов, отмечает лингвист, директриса и директорша характерно лишь для разговорной речи.

Также, пишет автор портала «Современный русский», в существительном «завуч» нередко теряют букву «В» и произносят или пишут зауч, что является ошибкой. Слово это является сокращением от сочетания «заведующий учебной частью» и сохраняет форму мужского рода: поговорить с завучем, спросить у завуча.

И напоследок филолог предлагает обратить внимание на правописание новой, но востребованной в российской школе специальности. Это тью́тор (английский tutor — «наставник, репетитор, воспитатель»). Слово не только активно используется, но и образует новые слова, например, тьюторская поддержка (личное сопровождение), тьюторство — наставничество как процесс.