Русист рассказала о главных речевых ляпах в чатах и переписке

Любое общение, уверена филолог, приличные люди начинают с приветствия. Скок раскритиковала избитую сленговую фразу «Доброго времени суток», которая появилась лет двадцать назад, моментально стала популярной не только в соцсетях и мессенджерах, но уже и в деловой переписке. Многие объясняют это тем, что общение может происходить между людьми, находящимися в разных часовых поясах, и приветствие «добрый вечер», когда у собеседника уже раннее утро, прозвучит невежливо.
Форма родительного падежа традиционно применяется при прощании: («Удачи!», «Всего хорошего!», «Счастливого пути!», «Доброй ночи!»), а в начале посланий обычно нужен именительный падеж («Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!»). Лингвист напоминает, что указанные рекомендации существуют на основе закрепленных норм письменного и устного общения.
Есть вопросы и к способам заканчивать письма или чаты. Например, нужно ли ставить запятую после таких сочетаний, как «с уважением», «с почтением», «с наилучшими пожеланиями»?
«Возникающие трудности связаны с тем, что строгих правил, регулирующих постановку запятой в данном случае, нет, но в эпистолярной литературе существует немало примеров, демонстрирующих отсутствие знака в финальных подписях: “С почтением Чехов” (письмо М. М. Дюковскому, 1886 год), “С большевистским приветом Максим Горький” (“Горький — Пионерам”, 1934 год), “С уважением Дмитрий Розенталь” (ответное письмо читателю, 1967 год)», — объясняет ситуацию Тамара Скок.
Впрочем, в современных справочных порталах есть тенденция обособлять подобные финальные фразы. Некоторые филологи полагают, что такая традиция связана с американской и европейской культурой оформления писем, где перед именем ставится запятая: Love, Jack («С любовью, Джек»); Best regards, Mary («С наилучшими пожеланиями, Мэри»).
Кроме того к постановке запятой пишущего подталкивает наличие интонационной паузы. «По этой же причине очень часто в письмах фраза “с уважением” оторвана от имени и пишется отдельной строкой. Поэтому раз сегодня нет фиксированной строгой нормы, автор текста волен выбирать сам, ставить запятую или нет», — утверждает автор портала «Современный русский».
Но есть один тонкий момент. В таких выражениях, как «Любящий вас…» — знаки препинания не нужны, поскольку это причастный оборот, расположенный перед определяемым словом: «Любящие вас Петровы»; «Уважающий вас Иванов».
Помните же:
"Вас помнящий всегда.
Знакомый ваш.
Сергей Есенин«(“Письмо женщине”, Cергей Есенин).