Русист рассказала о главных речевых ляпах в чатах и переписке

Любое общение, уверена филолог, приличные люди начинают с приветствия. Скок раскритиковала избитую сленговую фразу «Доброго времени суток», которая появилась лет двадцать назад, моментально стала популярной не только в соцсетях и мессенджерах, но уже и в деловой переписке. Многие объясняют это тем, что общение может происходить между людьми, находящимися в разных часовых поясах, и приветствие «добрый вечер», когда у собеседника уже раннее утро, прозвучит невежливо.