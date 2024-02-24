Рукописи горят: какие писатели сожгли свои произведения

24 февраля 1852 года Николай Гоголь сжег почти законченный второй том «Мертвых душ», над которым трудился более 10 лет. Писатель утверждал, что хотел избавиться лишь от черновиков и ненужных бумаг, а произведение попало в огонь совершенно случайно. Так или иначе, мир знает о примерном сюжете второго тома лишь из оставшихся черновых вариантов работы.
Николай Гоголь — не единственный писатель, который решил сжечь свои работы. Рассказываем, кто еще так радикально избавлялся от произведений.
Александр Пушкин
«19 октября сожжена X песнь», — так писал Пушкин о десятой главе романа «Евгений Онегин». Продолжение произведения осталось в форме зашифрованных четверостиший. Дело в том, что поэт боялся жандармов. По словам публициста Михаила Юзефовича, согласно первоначальному замыслу поэта, Онегин должен был либо погибнуть на Кавказе, либо попасть в число декабристов.
Что именно было в десятой главе, неизвестно. Специалисты выдвинули два предположения: либо Онегин путешествовал по России, либо Пушкин критиковал государство и императора, не связывая свои слова с сюжетом романа.
Федор Достоевский
В 1856 году писатель сжег объемную версию романа «Преступление и наказание», написанную от лица Раскольникова. Постепенно в произведении появлялись новые герои, замысел усложнялся, поэтому автор решил отойти от жанра исповеди.
Позже, в 1871 году, Достоевский уничтожил рукописи романов «Идиот», «Вечный муж» и наброски «Бесов». Писатель сделал это за два дня от отъезда из-за границы в Россию и боялся, что все его записи отберут на таможне.
Борис Пастернак
В 1932 году Пастернак сжег почти законченный роман «Три имени», работа над которым велась с 1917 года. Поддавшись чувствам после расставания со своей возлюбленной Евгенией Лурье, поэт бросил произведение в печку. Сохранилась только одна часть из пяти — «Детство Люверс». Историю о взрослении девочки Жени опубликовали в 1922 году как самостоятельную повесть.
В 1942 году автор уничтожил черновик военной драмы «Этот свет», сочиненную в эвакуации. Произведение было уничтожено через пару месяцев после ее завершения, так как Пастернак опасался ареста.
Михаил Булгаков
Черновик «Мастера и Маргариты» и романа «Записки покойника», два тома «Белой гвардии» и личный дневник — все это Михаил Булгаков сжег вечером 18 марта 1930 года. Причиной поступка стала новость о том, что Главрепертком запретил к постановке его новую трагедию о Мольере «Кабала святош». Чиновники посчитали, что Булгаков проводит аналогию между тиранией монархического строя и социализмом.
Уцелели лишь две рукописи «Мастера и Маргариты», по которым Булгаков восстановил текст произведения. Роман «Записки покойника» так и остался незаконченным.
Анна Ахматова
Поэтесса уничтожила большую часть ранней лирики, считая, что писала плохие и позорные стихи. Но это были ее самые первые стихи, которые Ахматова писала с 11 лет.
Позже, с середины 1930-х годов, Ахматова сжигала стихи из-за страха обыска и ареста. Из-за этого, когда поэтесса работала над поэмой «Реквием», она не писала его, то есть произведение существовало только в устной форме. Более того, читая стихи из произведения, автор переходила на шепот.
Франц Кафка
Он был впечатлительной натурой, поэтому критику принимал близко к сердцу. Поскольку произведения писателя нравились далеко не всем, писатель регулярно уничтожал свои рукописи.
В конце жизни Кафка оставил своему другу странное завещание: попросил после своей смерти сжечь все незавершенные черновики, не читая их. К счастью, товарищ не исполнил обещание, поэтому мир может сейчас наслаждаться произведениями писателя.
Анна Морозова