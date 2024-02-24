Рукописи горят: какие писатели сожгли свои произведения

24 февраля 1852 года Николай Гоголь сжег почти законченный второй том «Мертвых душ», над которым трудился более 10 лет. Писатель утверждал, что хотел избавиться лишь от черновиков и ненужных бумаг, а произведение попало в огонь совершенно случайно. Так или иначе, мир знает о примерном сюжете второго тома лишь из оставшихся черновых вариантов работы.