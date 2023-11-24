Ручная работа: почему «Оборотень» — не просто боевик

На телеэкраны выходит экшен-притча «Оборотень», создатели которой решили совершить переворот в производстве боевиков. Даже опытный актер Денис Шведов признался, что ему пришлось долго тренироваться, чтобы освоить придуманные для него сцены драк с использованием всех подручных предметов, кроме огнестрельного оружия. Главный герой «Оборотня» нашел применение в бою банковской карте, картине и хрустальным подвескам. Телевизионная премьера остросюжетного 8-серийного проекта — уже 26 ноября с 13:00 на РЕН ТВ. «Известия» пообщались с создателями и узнали подробности съемок.

Вспомнить всё

Фильмы, в которых на кулаках выясняют отношения крепкие мужчины, — беспроигрышный вариант для прайм-тайма. Зрелище наверняка увлечет мужскую аудиторию, да и девушки задержатся у телевизора. А когда еще и сюжет захватывающий, то стоит запасаться попкорном.

Сериал «Оборотень» создатели называют экшен-притчей. Главный герой, которого играет Денис Шведов, очнулся в морге. В это чудо не мог поверить даже патологоанатом. Но воскрешение не сулит герою ничего хорошего. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, — открытка от некоего Петра, написанная Андрею. Герою предстоит вспомнить всё.

Поможет ему в этом автор послания с открытки Петр (Максим Щеголев), который и расскажет потерявшему память мужчине, что зовут его Андрей Лазарев, и он — сотрудник засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. А вместе парни — боевой тандем, в котором Петр — куратор, а Андрей — универсальный солдат, прошедший очень серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, из-за чего агент потерял память.

Историю о спецагентах, брутальных, жестких парнях взялась снимать режиссер Анна Курбатова. Для нее этот проект стал вызовом.

— Сериал про воина, который потерял память, и ему приходится очень непросто, — говорит Анна Курбатова. — Сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь.

Денис Шведов и Максим Щеголев очень органично взаимодействуют и смотрятся на экране.

— Взяться за проект с такими неуправляемыми артистами, как я и Максим Щеголев, — это серьезный вызов! — признался «Известиям» Денис Шведов. — Хотя Максим прекрасный партнер, великолепный артист.

Сам Щеголев объясняет сюжет «Оборотня» как «рассказ о том, как человек добивается правды и справедливости и насколько сложен бывает этот путь».

— У сериала совершенно не тривиальный сюжет, в нем много завязок и линий, много непонятного. Этот ребус будет интересно разгадывать не только мужской аудитории, но и женской, потому что в фильме есть романтическая линия, — добавил актер.

Главную женскую роль сыграла Юлия Франц. В фильме собран отличный каст: Алексей Морозов, Дмитрий Сутырин, Алексей Кирсанов, Владислав Резник, Валентина Панина, Олег Васильков, Дмитрий Гирев. Оператором на картине был Сергей Чистяков.

Главный продюсер сериала — генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Креативная группа телеканала внесла большую лепту в создание картины. Продюсеры РЕН ТВ участвовали и в создании сценария, и в кастинге, и в постановке и съемке экшен-сцен.

Зловещий форт

Еще одним вызовом для съемочной группы стала погода. Снимали боевик зимой в Питере и его окрестностях. В этом была необходимость: зрители увидят необычный Санкт-Петербург.

— Самое зловещее место в Петербурге — это Кронштадтский форт, — вспоминает Денис Шведов. — Там не спасает никакое утепление. Как бы ты ни оделся, каких бы согревающих штук ни подложил — ничего не работает. Удивительно красивое место, но беспощадное ко всей съемочной группе.

Несмотря на все сложности, команда получила удовольствие от работы в Северной столице. Снимать во дворцах создатели даже не пытались. Да и если бы захотели, это невозможно. Потому что в каждой серии приходилось разносить декорации. Специально для фильма строили сложные объекты, например биолабораторию. Как говорит продюсер «Оборотня» Михаил Курбатов, хотелось «дать боевика». Поэтому в сериале много трюковых сцен, взрывов, погонь и драк.

Карта, рама, два ствола

Герой Дениса Шведова не носит оружия. А если оно попадает ему в руки, он принципиально разряжает его и выбрасывает. Этому человеку оно не нужно. Он дерется тем, что подвернется под руку.

— Наверное, самым неожиданным предложением было драться с помощью банковской карты и рамы для картины. Это последнее, что пришло бы мне лично в голову. Или хрустальные подвески для люстры, которые становятся грозным оружием, — рассказывает Денис Шведов.

По его признанию, взять арматуру и ударить — очень просто. Но надо было снять так, чтобы на экране всё выглядело изящнее, интереснее, смотрибельнее. Со стороны может казаться, что бои ставил хореограф, так как герои двигаются строго по рисунку, созданном постановщиком.

Сериал изобилует оригинальными драками. По словам создателей проекта, Денис Шведов и Максим Щеголев просили трюки не упрощать, а усложнять. Актеры были серьезно мотивированы на успех и с охотой учились всему, что требовалось уметь их героям.

— Я ходил на тренировки недели три. Мы готовили трюки, драки. А затем уже снимали. По ощущениям это можно описать так: если уползаешь с площадки после съемок без сил, значит, что-то удалось, — откровенничает Денис Шведов.

Электронная неоклассика

Музыку для сериала написал DJ Грув (Евгений Рудин. — «Известия»). Хотя музыкант больше известен как композитор-электронщик, но у него серьезный опыт работы в кино. С режиссером Анной Курбатовой Грув делает уже не первую картину.

— Я старался создать музыку, которая бы не ассоциировалась с грустными нотками, заезженными аранжировками, когда мы слышим тот или иной многосерийный фильм, — это звук, который уже, наверное, лет 10−15 как не должен звучать. Я за модернизацию, — описывает работу над «Оборотнем» DJ Грув.

Свою музыку к сериалу композитор называет неоклассикой. Но в ней есть электронные моменты, записанные гитарами и барабанами. Принимали участие в записи также скрипачи и виолончелисты.

— Любая картина была бы скучна и неинтересна, если в ней не было бы музыкального сопровождения, именно композиторского искусства, — говорит Грув.