РСТ: летний отдых в турецких отелях будет дешевле на 20%
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что стоимость летнего отдыха в турецких отелях снизилась на 20%. В результате этого продажи у российских туроператоров выросли в несколько раз.
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что стоимость летнего отдыха в турецких отелях снизилась на 20%. В результате этого продажи у российских туроператоров выросли в несколько раз.
«В нашей компании, по данным на первую неделю января, объемы более чем вдвое превосходили прошлогодний уровень. Это связано с хорошими ценами, а также с тем, что продажи были начаты раньше, чем в прошлом году, уже в октябре», — сказала гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная, слова которой передает РСТ.
Туроператор Coral Travel сообщил, что с ценами на 2024 год определились 98% турецких отелей: стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. О снижении цен на отдых в Турции на 20% и более сообщили и другие операторы.
Директор турагентства «Инфотур» Роман Елагин связал падение цен со снижением спроса в 2023 году. Стоимость отдыха тогда выросла из-за повышения цен со стороны отельеров и ослабления курса евро, что «напугало туристов».
Петр Бузлаев