РСТ: летний отдых в турецких отелях будет дешевле на 20%

«В нашей компании, по данным на первую неделю января, объемы более чем вдвое превосходили прошлогодний уровень. Это связано с хорошими ценами, а также с тем, что продажи были начаты раньше, чем в прошлом году, уже в октябре», — сказала гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная, слова которой передает РСТ.

Туроператор Coral Travel сообщил, что с ценами на 2024 год определились 98% турецких отелей: стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. О снижении цен на отдых в Турции на 20% и более сообщили и другие операторы.

Директор турагентства «Инфотур» Роман Елагин связал падение цен со снижением спроса в 2023 году. Стоимость отдыха тогда выросла из-за повышения цен со стороны отельеров и ослабления курса евро, что «напугало туристов».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259325&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.