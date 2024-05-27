Розлив или разлив — как правильно?

Слова «разлив» и «розлив» представляют собой отглагольные существительные и являются орфографическими дублетами. Так называют слова, которые имеют двоякое написание или произношение, обозначая одно и то же понятие. Таким образом, оба написания слова верны в зависимости от контекста.
Когда правильно писать «разлив»?
«Разлив» — это общеупотребительный вариант написания слова. Согласно Малому академическому словарю, оно имеет следующие значения:
- Действие, которое обозначается глаголом «разлить» — т. е. перелить какую-либо жидкость из одного сосуда в несколько других («разлив вина», «разлив металла»);
- Действие и состояние, которое обозначается глаголом «разлиться»: выйти из берегов («разлив реки») или в переносном значении — распространиться во все стороны, по всему пространству («широкий разлив восстания»);
- Половодье («деревья были затоплены разливом»);
- Пространство, залитое водой, водная гладь («мы долго проезжали через разлив»);
- То, что расположено на большом пространстве («в окнах иллюминаторов мерцал привычный разлив огней»).
При употреблении слова в этих значениях, верно писать «разлив». Если же используется переносное значение, например, «преступники местного разлива», в приставке также следует писать «а».
Когда употребляется слово «розлив»?
Слово «розлив» обозначает «налить из большого сосуда в меньшие», говорится в словаре трудностей русского языка. Т. е. оно по смыслу совпадает с первым значением слова «разлив». Но, в отличие, от общеупотребительного «разлив», «розлив» ограничено в употреблении профессиональной сферой. Например, используется в выражении «пиво на розлив». В таком виде — с буквой «о» в приставке — это слово принято писать на этикетках напитков.
Что касается произнесения слова «розлив», то в нем принято делать ударение на звук [о], в отличие от слова «разлив», где ударение ставится на [и].