Розлив или разлив — как правильно?

Слово «розлив» обозначает «налить из большого сосуда в меньшие», говорится в словаре трудностей русского языка. Т. е. оно по смыслу совпадает с первым значением слова «разлив». Но, в отличие, от общеупотребительного «разлив», «розлив» ограничено в употреблении профессиональной сферой. Например, используется в выражении «пиво на розлив». В таком виде — с буквой «о» в приставке — это слово принято писать на этикетках напитков.