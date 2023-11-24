Рожки да ножки: как сказки помогают родителям контролировать детей

С разрешения издательства «Ведомости. Город» публикует отрывок о сказках про родительский контроль.

Немало родителей задаются вопросом: как уберечь своих чад неразумных от опасностей этого мира? Как научить их отличать хороших людей от плохих, правду от лжи? Как защитить и при этом не напугать так, чтоб от каждой тени шарахались?

И конечно, на эту тему есть немало добрых сказок. Например, «Волк и семеро козлят».

Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет — козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет:

— Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся!

Ваша мать пришла — молока принесла;

Бежит молоко по вымечку,

Из вымечка по копытечку,

Из копытечка во сыру землю!

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлята запрутся крепко-накрепко.

Понятный и простой посыл: слушай маму, малыш, не открывай дверь всяким волкам. Мама Коза — хорошая, Волк — плохой. Умный и послушный Козленок — живой Козленок, глупый и непослушный — рожки да ножки. Вроде бы все просто на первый взгляд — но так ли это?

В сказке Мама Коза сделала все, чтобы научить своих детушек не открывать двери злодеям. И пароль специальный придумала, и велела только ее голос слушать. И ведь они ее послушались! Сделали все по инструкции, хриплому голосу Волка не поверили. А он, злодей такой, все равно нашел способ полностью подделать мамин чек-лист и проникнуть в дом! Ну как так-то?

Однажды волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом:

— Вы, детушки!

Вы, козлятушки! Отопритеся, Отворитеся,

Ваша мать пришла, Молока принесла.

Полны копытцы водицы!

Козлята ему отвечают:

— Слышим, слышим — да не матушкин это голосок! Наша матушка поет тоненьким голосом и не так причитывает.

Вот и в реальной жизни у родителей от тревоги за деточек тихо волосы на голове шевелятся и шерсть на загривке дыбом встает. Ну как их защитить?! И если у детей мир черно-белый и простой: есть хорошее, есть плохое, маму надо слушать, то взрослые знают о мире чуточку больше, он не всегда такой, каким кажется на первый взгляд. И злодеи часто внешне милее и добрее, чем сама доброта. И вот, зная обо всем этом многообразии разных опасностей внешнего мира, как объяснить это детям?

Проще научить боятся всего — на всякий случай. Так родители заботливо транслируют свою тревогу еще неокрепшему доверчивому ребенку.

Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала:

— Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом да не переберет всего, что я вам причитываю, — дверь не отворяйте, никого не впускайте. Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, постучался и начал причитывать тонюсеньким голосом:

— Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся!

Ваша мать пришла — молока принесла; Бежит молоко по вымечку,

Из вымечка по копытечку,

Из копытечка во сыру землю!

Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке.

На эту ему есть еще одна хорошая сказочка — «У страха глаза велики». По сюжету компания из Бабки, Внучки, Курочки и Мышки идет за водой. По дороге проходят яблоньку, где отдыхает спокойно Заяц. Конечно, яблоко падает — Заяц с перепугу выскакивает под ноги водоносов. С визгами разбежались все. И каждый в злополучном яблоке увидел свое: Заяц был уверен, что за ним охотники гнались, за Бабкой — медведь, за Внучкой — волк, за Курочкой — лиса, за Мышкой — кошка.

А в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп — и зайке в лоб!

Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносам под ноги. Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Бабка охает:

— Ох! Медведище меня чуть не задавил!

Внучка плачет:

— Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил!

Курочка на печке кудахчет:

— Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала!

А мышка из-под печки пищит:

— Котище-то какой усатый! Вот страху я натерпелась!

А зайка в лес прибежал, под кустик лег и думает:

«Вот страсти-то! Четыре охотника за мной гнались, и все с собаками; как только меня ноги унесли!».

К чему я речь веду? К тому, что тревога у каждого о своем. И если она в душе сильна, то и внешнего события особо яркого не надо, чтобы внутренние картинки уже начали раззадоривать воображение ужастиками. А уж как она может быть заразительна! И вот такие перепуганные родители пытаются познакомить свое чадушко с миром. Пусть малыш поисследует. Отпустят его? Да нет, конечно! К себе поближе привязать, в интернеты злые не пущать, а была б воля, так вообще — камеру на лоб приклеить, чтоб всегда под приглядом был. Зато в безопасности. Верно говорят: «У страха глаза велики: чего нет, и то видят».

А что деточка на это? Послушный малыш родителям верит безоглядно, сидит боится, далеко не отползает. Даже, когда уже лоб 40-летний… «Мир исследовать? Ну его нафиг — он злой и страшный». И своих детей этому научит.

А ежели у детушки силушки в жилушках много, да придури молодецкой — бунтанет рано или поздно, отвоевывая свою свободу. Сделает все то, чего родители так боялись: влезет в самую грязную лужу, найдет самого зубастого Волчару, да еще и похвастается — «Смотрите, как могу!» — тоже способ преодолеть страхи…

И как же быть родителям? Задача родителя не в том, чтобы спрятать своего дитятку от жизни (хотя конечно временами о-о-очень хочется), а привить навыки, которые помогут ему во взрослой жизни справиться со сложными ситуациями. Вопрос в том, как найти для себя тот самый заветный баланс между защитой ребятенка и его самостоятельностью. Давайте присмотримся к сказке «Волк и семеро козлят» повнимательнее. Тут есть две истории: Мамы Козы, и как она справляется со своими непростыми родительскими чувствами, и Козлят, и как они справляются (не очень) со своей самостоятельностью.

Что и как делает Мама Коза? Она, с одной стороны, предостерегает Козлят о Волке, защищает их, с другой — уходит из дома, предоставляя возможность самостоятельности.

Как родитель, Коза сделала все, что в ее силах: подготовила, от опасностей предостерегла, всему научила. А дальше начинается самая сложная для любого родителя история: когда ребенок получает свой опыт, и, конечно, косячит!

Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку — начала горевать, горько плакать:

— Ох вы, детушки мои, козлятушки!

На что отпиралися-отворялися, Злому волку доставалися?

И когда зло свершилось, что делает Коза? Она горюет вместе с Козленком. Очень важно в моменте не спускать на облажавшееся, и без того напуганное чадо, все свои сложные чувства (горечь, страх, злость, бессилие и много чего еще), не орать на козленыша благим матом: «Я же говорила!». Но при этом позволить себе эти чувства проживать — Коза горюет вместе с Козленком. Тем самым и поддерживая его, и справляясь со своим сложным состоянием. При этом Коза не идет сражаться с Волком. Он сильнее. И как в жизни бывает, для ребенка родитель всемогущий — может решить все проблемы, но любой взрослый знает это чувство, когда, как ни старайся, есть обстоятельства сильнее тебя. Так и Коза прекрасно понимает, что сама она с Волком справиться не в состоянии. Но она не остается сидеть в бессилии и слезы по лицу размазывать. Она ведет злодея к костру -отправляется искать правды, призывать его к ответу.

Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе:

— Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать, пойдем лучше в лес, погуляем.

Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку:

— Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму?

Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да прыг к матери! И стали они жить-поживать по-прежнему. В старину традиция прыгать через костер несла важный сакральный смысл — это как предстать перед высшим духовным судом: его невозможно обмануть.

Какова в этой сказке история Козленка? Чему сказка учит малыша? Просто слушаться маму? Так и в жизни бывает: когда подростки, сепарируясь, ищут свой путь, получают свой опыт — и, конечно, находят приключений на свою голову. Но, почему-то одни детки из всех хороших с виду людей вокруг выберут того самого злодея, а другие пройдут мимо.

В одной и той же ситуации кто-то покорно последует за толпой, желая понравиться, и влипнет, а кто-то почует неладное и вовремя тихо сольется.

Так в чем же разница? В том самом маленьком Козленке — внутреннем голосе, чутье или интуиции. В умении слышать себя, а не стайку друзей или даже маму.

Очень важно ребенку не только рассказать, что и как в мире бывает, но и научить думать своей головой, слышать тот самый еле заметный, но такой важный внутренний голос. И не только слышать его, но и делать так, как он советует. Вспомним маленького Козленка, который говорил остальным своим братишкам, что по маминой инструкции-то вроде все верно, но шкуркой чую, что-то тут не так… И вот это еле заметное «шкуркой чую»: как часто каждый из нас гнал от себя это чувство? Глупо как-то, нелогично, что люди скажут. Да даже самые разумные родительские советы могут иногда идти вразрез с этим чутьем…