Рождество Христово. Что можно и что нельзя делать 7 января 2024 года
7 января 2024 года православные отмечают один из главных праздников — Рождество Христово.
7 января 2024 года православные отмечают один из главных праздников — Рождество Христово.
7 января 2024 года празднуется великое событие для христиан — Рождество Иисуса Христа. В этот день завершается Рождественский пост, после чего наступают Святки (с 8 по 17 января) — дни особой радости и празднования прихода в мир Спасителя.
В этот день отмечается рождение Спасителя, Господа Иисуса Христа. Рождество — один из самых главных праздников Русской православной церкви. Именно в этот день Богородица родила Сына Божьего — Иисуса Христа. Считается, что перед рождением Христа на Востоке появилась Вифлеемская звезда, названная в честь населенного пункта, где родился Христос. Сын Божий появился на свет в пещере, которая использовалась как хлев. Первыми об этом узнали пастухи, к которым явился Ангел. Именно простые люди первыми уверовали в Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, волхвы, увидевшие звезду, пришли к младенцу и принесли с собой подарки: золото, ладан и смирну. Они пришли к ребенку как к царю. Именно поэтому верующие высматривают в небе появление первой звезды.
Как пишет журнал «Фома», по сравнению с другими великими событиями из жизни Христа Рождество христиане стали отмечать очень поздно. Например, достоверно известно, что Воскресение Спасителя праздновали уже сами апостолы. Первые христиане праздновали также Вознесение Господне, Крещение, День сошествия Святого Духа на апостолов. Однако упоминание о Рождестве Христовом впервые встречается лишь в III веке.
По традиции праздничная Литургия в храмах начнется уже в ночь с 6 на 7 января и будет соединена с Всенощным богослужением.