Рождество Христово. Что можно и что нельзя делать 7 января 2024 года

7 января 2024 года празднуется великое событие для христиан — Рождество Иисуса Христа. В этот день завершается Рождественский пост, после чего наступают Святки (с 8 по 17 января) — дни особой радости и празднования прихода в мир Спасителя.

В этот день отмечается рождение Спасителя, Господа Иисуса Христа. Рождество — один из самых главных праздников Русской православной церкви. Именно в этот день Богородица родила Сына Божьего — Иисуса Христа. Считается, что перед рождением Христа на Востоке появилась Вифлеемская звезда, названная в честь населенного пункта, где родился Христос. Сын Божий появился на свет в пещере, которая использовалась как хлев. Первыми об этом узнали пастухи, к которым явился Ангел. Именно простые люди первыми уверовали в Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, волхвы, увидевшие звезду, пришли к младенцу и принесли с собой подарки: золото, ладан и смирну. Они пришли к ребенку как к царю. Именно поэтому верующие высматривают в небе появление первой звезды.