Рождественский Сочельник. Что можно и чего нельзя делать 6 января 2024 года

6 января 2024 года православными отмечается Рождественский Сочельник или Навечерие Рождества Христова. Это последний из 5 дней предпразднства Рождества. До него остался всего один день — последний день Рождественского поста. Его принято встречать в храме, а пост в Сочельник особенно строгий и продолжается до звезды.

Что такое Навечерие Рождества Христова?

Рождество Христово — двунадесятый и непереходящий праздник. Поэтому и Сочельник из года в год приходится на 6 января. Как гласит библейское предание, больше двух тысяч лет назад в Рождественский сочельник на небе появилась Вифлеемская звезда, которая возвестила мир о появлении младенца-Спасителя. Особенно строгой представляется традиция поста до звезды: однако зимой темное время суток начинается достаточно рано, и появление звезды может совпасть с обедом, иногда — ранним ужином. А если прийти в храм в Рождественский Сочельник, то свеча, символизирующая рождественскую звезду, появится даже раньше — в самом конце богослужения.

Что происходит в Храмах в Рождественский Сочельник?

Служба Рождественского сочельника продолжается дольше обычной литургии. Начинается она с Великих Часов — это особым образом совершаемые лишь три раза в год часы, состоящие из псалмов, отрывков из Священного Писания. Всего таких часов четыре — первый, третий, шестой и девятый. Также утром служат вечерню, которая совершается не накануне вечером, а утром. И Литургию Василия Великого, особенностью которой в более продолжительных молитвах священника в алтаре, чем во время литургии Иоанна Златоуста. А также протяжное и медлительное исполнение молитв хором. Вместо молитвы Богородице «Достойно есть…», исполняется молитва «О Тебе радуется…» По завершении Литургии в центр храма выносят свечу, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Сначала священники, а потом хор обращаются к Богу молитвой тропарь Рождества.

Откуда возникло слово Сочельник?

Слово «сочельник» имеет несколько трактований. По одному из них оно происходит от традиционного для этого праздника постного блюда «сочиво» или кутья. Согласно еще одной версии, название сочельника происходит от слова «сочень». Так называли постную тонкую лепешку из пресного теста или картофеля. Иногда сверху на нее клали картофель, творог или ягоды. Оба блюда — и сочень, и сочиво — подают на стол именно в сочельник.

Как приготовить сочиво?

В последний и самый строгий день Рождественского поста на Руси ели постную кашу из риса или пшена. В нее разрешалось добавлять изюм, мед, орехи, кусочки овощей или ломтики фруктов.

Приготовить ее несложно. Нужно взять стакан пшеничных зерен, 100 грамм мака, 100 грамм грецких орехов, две столовые ложки меда. Сначала зерна толкли в ступке, чтобы очистить их от шелухи, потом промывали, а после варили из них рассыпчатую кашу на воде. Мак надо растереть в кашицу, смешать с медом, добавить к пшенице. А в самом конце добавить орехи. Также можно положить в блюдо фрукты.

Что можно делать 6 января 2024 гола?

Этот день полон традиций и правил.

Следует обязательно посетить богослужение.

Дождавшись первой звезды, надо садиться за стол.

По традиции проводить Сочельник надо в родительском доме и всей семьей.

На стол надо накрыть белую скатерть, раньше под скатерть клали сено как символ яслей, в которых родился Иисус.

Первым блюдом подавали сочиво, а из напитков — компот из яблок или сухофруктов (взвар) и еще 12 постных блюд: рыбу, овощные супы, кисели, пряники. Считалось, что нужно попробовать их все.

Обязательно угощали странников, нищих и одиноких.

В этот день начинались 12-дневные святочные гуляния. Они длятся до Крещенского сочельника. Поэтому молодежь после ужина отправлялась колядовать. Кстати, выгонять из дома колядующих нельзя, их надо обязательно угостить.

Чего нельзя делать 6 января 2024 года?