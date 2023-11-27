Рождественский пост. Что можно и чего нельзя делать 28 ноября 2023 года

28 ноября 2023 года у православных начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней, до 7 января 2024 года, когда будет праздноваться Рождество Христово. Все это время верующим предписано быть сдержанными не только в еде, но и в помыслах и действиях, чтобы с чистой душой встретить Рождество.

Каковы традиции Рождественского поста?

С сегодняшнего дня и на протяжении ближайших 40 дней предстоит готовиться к встрече Рождества нашего Господа и Спасителя. Смысл этого поста — быть способным встретить это событие не в обычной суете, а в особом приподнятом состоянии духа. История этого поста началась сравнительно недавно. В первый век истории христианства он длился всего неделю. Но в XII столетии Константинопольский патриарх Лука Хрисоверг сделал его более длительным и строгим. В России этот пост также имеет название Филипповский. Потому что канун поста — 27 ноября — приходится на день святого апостола Филиппа, одного из первых учеников Христа.

Каковы правила Рождественского поста?

1. Пищевые запреты не столь строги, как во время Великого поста. В течение Рождественского поста в часть дней можно есть рыбу.

— 28 ноября нельзя употреблять даже постное масло и рыбу.

— С 29 ноября до 19 декабря (День святителя Николая Чудотворца) по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — постная пища с рыбой, по понедельникам, средам и пятницам — только с растительным маслом.

— После 19 ноября (День святителя Николая Чудотворца) до 6 января по субботам и воскресеньям — постная пища с рыбой, по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам — только с растительным маслом.

— 6 января (Рождественский Сочельник) пища без масла, причем только вечером (как говорится в народе, «после первой звезды»).

2. Богослужебный строй почти не меняется.

3. А вот ограничения, касающиеся увеселений, строги и обязательны.

Каковы правила Нового года?

Нужно относиться к празднику с христианским рассуждением: если бокал шампанского не возбраняется даже по церковному уставу, то от разгульных увеселений стоит воздержаться.

Что можно делать 28 ноября 2023 года?

— Положено побывать на богослужении в храме.

— Положено раздавать нуждающимся не только пожертвования, но и старую одежду.

— Есть можно только постную пищу, даже без добавления масла.

Чего нельзя делать 28 ноября 2023 года?

— Нельзя употреблять даже постное масло и рыбу.

— Нельзя жадничать и малодушничать.

— Нельзя сплетничать.

— Нельзя ругать супруга и провоцировать его на ссору.