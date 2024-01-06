Рождественская служба-2024. Прямая трансляция из храма Христа Спасителя

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-24199209&id=456305717&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. В ночь с 6 на 7 января Рождество отмечают четыре из 15 православных церквей — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Также в этот день Рождество празднуют афонские монастыри, многие католики восточного обряда и часть протестантов. В Рождественскую ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения.

Католики и живущие по григорианскому календарю протестанты отмечают Рождество 25 декабря. Разные даты праздника (25 декабря или 7 января) объясняются разными системами летоисчисления (григорианский и юлианский календари). Разнятся при этом не только даты, но и традиции и обычаи, сопутствующие празднику.

В субботу, 6 января 2024 года, православные христиане встречают Рождественский сочельник — канун Рождества Христова. Так православному Рождеству предшествует пост — он длится 40 дней (с 28 ноября по 6 января). Последний день перед Рождеством — Сочельник — установлен как день самого строгого поста. Появление на небе первой звезды в Рождественский сочельник свидетельствует об окончании Рождественского поста. Звезда символизирует Вифлеемскую, возвестившую миру о рождении Спасителя. Начинают трапезу обычно с сочива — зерен пшеницы и ячменя, сваренных с медом.