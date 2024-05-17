Рождаются ли близнецы у зверей?

— Когда мы говорим о близнецах, то судим по человеку. Но даже у нас они бывают разными. Если похожи как две капли воды, это однояйцевые. Если же нет — то разнояйцевые, — поясняет кандидат биологических наук, ассистент кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ Светлана Падалка. — У животных, которые производят на свет за один раз много потомства (кошки, мыши и т. д. ), в одном помёте все детёныши — разнояйцевые близнецы.