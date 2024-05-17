Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рождаются ли близнецы у зверей?

Рождаются ли близняшки у кого-то из животных?

Источник: Freepik

— Когда мы говорим о близнецах, то судим по человеку. Но даже у нас они бывают разными. Если похожи как две капли воды, это однояйцевые. Если же нет — то разнояйцевые, — поясняет кандидат биологических наук, ассистент кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ Светлана Падалка. — У животных, которые производят на свет за один раз много потомства (кошки, мыши и т. д.), в одном помёте все детёныши — разнояйцевые близнецы.

Однояйцевые близнецы — копия друг друга и на генетическом уровне, и внешне. У тех видов, где обычно рождаются один-два детёныша, мы и наб­людаем это чудо природы. «Копии» встречаются у лошадей. Иногда у крупного рогатого скота, но они редко выживают.