Рождаемость в Германии упала до минимума с 2009 года

«За последние два года уровень рождаемости в Германии значительно снизился. Он упал с 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до примерно 1,36 осенью 2023 года. Это означает, что уровень рождаемости ниже, чем в течение последних 10 лет», — говорится в сообщении Федерального института динамики населения. «Рождаемость упала до самого низкого уровня с 2009 года», — отмечается в релизе.