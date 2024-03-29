Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в апреле

В августе прошлого года правительство приняло постановление, согласно которому в 2024-м выходной день с субботы 6 января переносится на пятницу 10 мая, с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля.