Роструд напомнил о длинных выходных для россиян в связи с 8 марта

Ранее в этот день «Известия» показали результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney, согласно которому в России самым уместным подарком коллегам-женщинам (69%) назвали цветы. На втором месте (61%) — сертификаты на покупки, а на третьем (47%) — угощения и сладости.