Роструд напомнил о длинных выходных для россиян в связи с 8 марта

В этом году 8 марта, которое выпадает на пятницу, будет выходным днем.
«Итак, 8 марта — нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд», — говорится в сообщении.
При этом в четверг, 7 марта, рабочий день сократят на час, так как он является предпраздничным.
Ведомство напомнило, что в марте также празднуются профессиональные праздники следующих специалистов: День работников геодезии и картогрaфии (10 марта), Дeнь работников ЖКХ, бытового обслуживания населeния (17 марта), Всемирный метеорологический день (23 мартa), День работников культуры России (25 марта) и Всемирный день театра (27 марта).
Ранее в этот день «Известия» показали результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney, согласно которому в России самым уместным подарком коллегам-женщинам (69%) назвали цветы. На втором месте (61%) — сертификаты на покупки, а на третьем (47%) — угощения и сладости.