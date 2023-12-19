Российский зоопарк показал львят, родившихся в День матери

«Перед вами — первые фотопортреты малышей, которые родились 26 ноября, в День матери», — рассказали сотрудники зоосада.

По словам зоологов, им уже удалось выяснить пол детенышей: оказалось, что на свет появились два львенка и одна львица. Детенышей удалось запечатлеть на камеру, когда их мать Лулу ушла на прогулку.

Хотя львица еще три месяца будет кормить львят своим молоком, она уже начала прикармливать их взрослой едой.

«Прикорм у львов вводится рано, и мать решила, что уже пора знакомить детей с роскошным меню зоопарка. Основу рациона львов составляет свежайшая говядина, также они раз в неделю получают крольчатину и один раз — курицу. Каждый из наших взрослых львов съедает до 7 кг мяса в день», — пояснили в зоопарке.