Российский ученый испытал на себе лекарство от неизлечимой болезни

Ректор Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова академик РАН Сергей Лукьянов испытал на себе лекарство от болезни Бехтерева (анкилозирующего спондилоартрита), сообщает «РИА Новости». Он участвовал в разработке препарата, созданного в России. Сейчас ведется подготовка к третьей фазе клинических испытаний медикамента.

При болезни Бехтерева идет окостенение позвоночника и суставов. Эксперт пояснил, что сам страдает от этого недуга. Как уточняется в агентстве, у ученого трое детей. У двоих, согласно анализам, есть высокий риск заболеть анкилозирующим спондилоартритом.

«Мне удалось на собственном опыте подтвердить, что описанный принцип нового лекарственного средства работает и воздействие на TRBV9+ Т-клетки может вызывать серьезную положительную динамику», — говорит Сергей Лукьянов.

Проект по созданию нового препарата от болезни Бехтерова был поддержан Министерством здравоохранения. В исследовании участвовали эксперты из РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и Научно-исследовательского института ревматологии имени В. А. Насоновой.

В октябре в научном журнале Nature Medicine, уточняют в агентстве, была представлена статья о разработанном в России лекарстве. В публикации рассказывалось о случае с долгосрочной ремиссией. Также наблюдались купирование болевого синдрома и улучшение функционального состояния.

Невролог Владимир Бехтерев описал недуг в XIX веке.

«Заболевают обычно в позднем подростковом возрасте или взрослые до 45 лет. На первых этапах — боль в нижней части спины, особенно по утрам. Затем — скованность в позвоночнике, которая, как правило, уменьшается при движениях», — уточняет Сергей Лукьянов.

В крайнем случае пациенты практически не могут двигаться.

Травмы спины, вирусное заболевание и переохлаждение — в числе вероятных триггеров. Как отметил Лукьянов, есть четыре признака, которые должны насторожить: «утренняя скованность в позвоночнике в течение более получаса, пробуждение во второй половине ночи из-за боли в спине, перемежающаяся боль в ягодицах, уменьшение боли в спине при физических упражнениях, а не в покое».

Чтобы установить диагноз, необходимо провести рентгенологическое обследование и сделать анализы на антиген HLA-B27, уровень С-реактивного белка. А также оценить вовлеченность в патологический процесс периферических суставов, энтезов, глаз и аорты.