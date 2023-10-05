Российский и американский физик Алексей Екимов. Досье

Лауреатом Нобелевской премии по химии 2023 года стал 78-летний российский ученый Алексей Екимов. Шведская королевская академия наук присудила ему, а также его коллегам — французу Мунги Бавенди и американцу Луиcу Брюсу, премию «За открытие и синтез квантовых точек». Награждение состоится 10 декабря в Стокгольме.

Как сообщили в Российской академии наук, ученые с советскими и российскими корнями не получали Нобелевку по химии с середины XX века. Премия этого года еще раз доказывает, что «отечественная научная химическая школа — одна из ведущих в мире», подчеркнули в РАН.

Достижение ученого также прокомментировал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: «Был рад узнать о присуждении Нобелевской премии по химии нашему соотечественнику Алексею Ивановичу Екимову. Искренне поздравляю его и его коллег. Это большой успех, настоящий научный триумф».

Досье

Из открытых источников известно, что Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 года в СССР.

В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).

В 1974 году в Ленинградском физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе Академии наук СССР (ЛФТИ, ныне Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук) защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках».

С 1977 года работал в Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова (ныне АО «Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова», Санкт-Петербург), где проводил исследования с полупроводниковыми нанокристаллами, которые в конечном итоге привели к открытию квантовых точек (квантовые точки представляют собой кристаллические полупроводниковые частицы размером в несколько нанометров — прим. ред.).

В 1981 году российский ученый первым синтезировал квантовые точки из хлорида меди в стеклянной матрице. Он обнаружил, что в зависимости от размера получившихся частиц стекло поглощало свет с разной длиной волны.

В 1989 году Екимов получил степень доктора физико-математических наук, защитив диссертацию по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах».

С 1999 года Екимов живет и работает в США. Он ведущий научный сотрудник компании Nanocrystals Technology Inc в Нью-Йорке. Помимо научной деятельности физик преподавал в качестве приглашенного профессора в Политехнической школе в Париже и Университете Клода Бернара в Лионе (Франция), в Институте Макса Планка в Мюнхене (Германия) и Осакском университете (Япония).

Кроме того, на счету физика более 100 научных работ и несколько изобретений.

Награды и звания

В 1976 году ученому была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники за цикл работ «Обнаружение и исследование новых явлений, связанных с оптической ориентацией спинов электронов и ядер в полупроводниках».

За свое открытие 1981 года Алексей Екимов получил премию Александра фон Гумбольдта в 2006 году. В этом же году Оптическое общество США присудило Алексею Екимову (совместно с соотечественником Александром Эфросом и американским физиком Луисом Брюсом) премию Роберта Вуда за «открытие нанокристаллических квантовых точек и пионерские исследования их электронных и оптических свойств».

4 октября 2023 году Екимову (совместно с Мунги Бавенди и Луиcом Брюсом) Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию в области химии за открытие и исследование квантовых точек.