Российские учёные создали низкокалорийную муку, которая снижает холестерин

Ожидается, что к середине этого века большая часть семян сои в стране будет использоваться для изготовления продуктов питания, так как сейчас она является одной из самых востребованных в пищевой промышленности.

«При этом усвояемость соевых белков достигает порядка 70%. Соя — это не только белки, она содержит необходимые для человеческого организма минеральные вещества: калий, натрий, кальций, железо, цинк, а также витамины групп В и С», — приводит RT слова учёного Романа Кандрокова, создавшего новый вид муки.

Кандроков отметил, что вторичный продукт переработки сои не содержит в себе холестерин и полинасыщенные жирные кислоты, а также отличается низкой калорийностью.