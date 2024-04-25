Российские ученые узнали, как ускорить нейросети почти в полтора раза

«В результате санкций мобильные приложения ведущих банков были удалены из магазинов. Тогда удалось создать веб-приложения, в которых были сохранены все привычные функции, в том числе платежи по QR-кодам. Это во многом было достигнуто благодаря 4,6-битным сетям… Хотя это выглядит как вопрос быстродействия, но на самом деле это еще вопрос безопасности. Для этого нужно, чтобы ваш ИИ был с вами, ваши данные были с вами, то есть на смартфоне, а не на громадном сервере. А для того, чтобы реализовать функционал на маленьком мобильном телефоне и чтобы это работало, нужны специальные ухищрения», — добавил Арлазаров.