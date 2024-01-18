Российские ученые создали прозрачную древесину

Растительная ткань состоит из целлюлозы, которая «склеена» лигнином и гемицеллюлозой. Характерную окраску древесине придает лигнин, а сами целлюлозные волокна бесцветны и прозрачны. При этом мы видим целлюлозу белой: свет проходит через множество волокон, каждый раз преломляясь.
«Коэффициент преломления целлюлозы — около 1,5, а воздуха — 1. Поэтому свет рассеивается в целлюлозе и видим ее белой. Если целлюлозу пропитать чем-нибудь с коэффициентом преломления около 1,5, то этот материал становится прозрачным. Из древесины аккуратно удаляют лигнин, получают белую древесину, затем пропитывают специальным составом — в нашем случае это эпоксидная смола — и получают прозрачный деревянный композит», — поделился Сергей Баскаков, старший научный сотрудник Лаборатории спектроскопии наноматериалов.
У такого материала очень много областей применения. Его можно использовать в декоративной отделке, в покрытиях солнечных батарей, теплых окнах, защитных пленках для экранов смартфонов и других устройств.