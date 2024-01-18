Российские ученые создали прозрачную древесину

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260181&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Растительная ткань состоит из целлюлозы, которая «склеена» лигнином и гемицеллюлозой. Характерную окраску древесине придает лигнин, а сами целлюлозные волокна бесцветны и прозрачны. При этом мы видим целлюлозу белой: свет проходит через множество волокон, каждый раз преломляясь.

«Коэффициент преломления целлюлозы — около 1,5, а воздуха — 1. Поэтому свет рассеивается в целлюлозе и видим ее белой. Если целлюлозу пропитать чем-нибудь с коэффициентом преломления около 1,5, то этот материал становится прозрачным. Из древесины аккуратно удаляют лигнин, получают белую древесину, затем пропитывают специальным составом — в нашем случае это эпоксидная смола — и получают прозрачный деревянный композит», — поделился Сергей Баскаков, старший научный сотрудник Лаборатории спектроскопии наноматериалов.