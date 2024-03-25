Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды

«В зимне-весенний сезон 2023/2024 года силами госкорпорации “Росатом” впервые была организована круглогодичная навигация в восточной части Северного морского пути, что требует более качественного подхода к мониторингу и прогнозу ледовых условий в этой до сих пор недостаточно изученной акватории», — пояснил заведующий лабораторией арктической океанологии Координационного центра «Плавучий университет» МФТИ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Александр Осадчиев. Его слова приведены в сообщении. «Росатом» является инфраструктурным оператором Северного морского пути.