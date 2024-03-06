Российские ученые разработали новый подход к изучению активности головного мозга

Исследователям удалось выяснить, что существование циклических изменений в активности нейронов обусловлено наличием особых волн активности, которые проходят по поверхности двигательной коры мозга. На основе этого открытия российские ученые разработали два математических алгоритма, позволяющих использовать свойства этих волн для оценки того, как меняется активность нейронов в процессе работы мозга. В будущем применение этих подходов позволит повысить эффективность лечения неврологических заболеваний.