Российские ученые предложили построить телескоп на Луне для изучения черных дыр

В частности, ученые предлагают разработать набор из шести антенн диаметром в 8 м, способных улавливать субтерагерцовое излучение, и установить их на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в Саянах. Схожий набор антенн можно также установить на поверхности Луны в постоянно затененном кратере или в приполярных регионах спутника Земли. Эту лунную обсерваторию, по словам астрономов, также можно будет объединить в гигантскую виртуальную антенну вместе с их наземными аналогами и космическими обсерваториями, для чего будут использоваться технологии, которые ранее задействовались в рамках проекта «Радиоастрон».