Российские шеф-повара открыли новое направление кухни

Он отметил, что работа идет совместно с шеф-поварами из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Благовещенска. «Мы работаем над коллекцией рецептов в абсолютно новом направлении кухни — русская паназия. Намерены сохранить и популяризировать кухню Дальнего Востока, которая имеет яркий паназиатский акцент благодаря обилию морепродуктов», — сказал Райлян.
«Имея соседство со странами Азии, принимая вкусы и культурный код Дальнего Востока, мы несомненно получили особый колорит. Современная дальневосточная кухня готова приобрести свежую форму и ярко выраженную идентичность, превращаясь из разнородных и противоречивых культур в новое гастрономическое направление. Русская паназия — новое выражение для ресторанной индустрии, которое мы хотим сделать устойчивым», — отметила управляющий партнер Vasilchuki Restaurant Group Алеся Романова.
«Мое любимое блюдо — борщ с креветками и кокосовым молоком. Сначала готовлю привычный борщ на говядине, свинине или кому как нравится. Затем довожу его до кондиции листьями и соком лайма, галанги, добавляю немного цедры лимона и креветок. Когда гость пробует это блюдо, он получает вкус борща, который отдает том-ямом, такой азиатчиной», — рассказал Райлян.
Шеф-повар владивостокского ресторана Nerest Антон Терентьев отметил, что уже давно активно реализует концепцию русской паназии. «Это соприкосновение культур и разных кушаний уже достаточно давно в моем стиле приготовления блюд. Я опираюсь на то, что наш локальный продукт — это не только то, что дает Приморский край и Дальний Восток, но и также коллаборации с азиатскими странами — Японией, Китаем, Кореей», — сказал Терентьев.
Российские шеф-повара намерены в ближайшее время внедрять больше блюд, соответствующих понятию русской паназии. Помимо этого, у российских новаторов планы по популяризации русской паназии за рубежом — в Китае, Японии, Южной Корее. «Наша цель — популяризировать это направление. Если другие рестораторы солидарны с нами в поддержке развития регионального туризма и Дальнего Востока, мы готовы делиться опытом и будем рады, если коллеги примут участие», — отметил шеф-повар Birds.