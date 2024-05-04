Российские шеф-повара открыли новое направление кухни

Шеф-повар владивостокского ресторана Nerest Антон Терентьев отметил, что уже давно активно реализует концепцию русской паназии. «Это соприкосновение культур и разных кушаний уже достаточно давно в моем стиле приготовления блюд. Я опираюсь на то, что наш локальный продукт — это не только то, что дает Приморский край и Дальний Восток, но и также коллаборации с азиатскими странами — Японией, Китаем, Кореей», — сказал Терентьев.