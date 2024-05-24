Российские планетологи изучили темпы вулканической активности Венеры

Венера — вулканически активная планета, но темп её вулканизма снижался в течение последних 500 млн лет. К такому выводу пришли ученые Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ). Они предположили это снижение темпа по оценкам вулканической активности «долгоживущих» структур рельефа планеты. Результаты исследования, которое проводилось при поддержке Минобрнауки РФ, опубликованы в журнале Solar System Research.
На Венере есть короны — так специалисты назвали округлые структуры рельефа с кольцевым обрамлением (венцом) и вулканическими равнинами во внутренней части. Диаметр корон может достигать 2500 километров, а возраст — сотни миллионов лет. Таких геологических комплексов нет ни на одной более-менее изученной планете. Специалисты предполагают, что эти структуры имеют длительную историю развития и являются поверхностными проявлениями так называемых диапиров — восходящих масс горячего мантийного вещества, которое поднимается к поверхности литосферы и образуют округлые купольные поднятия на поверхности Венеры. Эти поднятия со временем проседают в рельефе и формируются впадины.
Впервые эти формы рельефа были обнаружены по радиолокационным изображениям поверхности Венеры, полученным с космических аппаратов «Венера-15» и «Венера-16» в 80-е годы прошлого века. Современные исследования планеты основаны на картографировании радиолокационных изображений поверхности, полученных по результатам экспедиции американской межпланетной станции «Магеллан», работавшей на орбите в начале 1990-х годов. По материалам этой экспедиции изучено, классифицировано и занесено в каталоги несколько сотен корон, которые ученые используют в работе.
В некоторых случаях с коронами связаны лопастные равнины. Это самые молодые вулканические покровы на Венере, сформированные при слиянии множества отдельных лавовых потоков из разных источников, таких как крупные вулканы, рифтовые зоны и короны.
«Мы выявили, что только около 17% (90 из 532) всех корон Венеры являются источниками вулканических лав, образующих молодые лопастные равнины, — говорит старший научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН, кандидат геолого-минералогических наук Евгения Гусева. — Малая доля таких корон отражает снижение темпа формирования диапиров с течением времени. Мы предполагаем, что в целом темп вулканической активности Венеры уменьшался на протяжении последних 500 млн лет (в так называемый Атлийский период геологической истории планеты)».
По словам Гусевой, данные о расположении на поверхности (и продуктивности) вулканически активных корон могут быть применены для планирования будущих экспедиций по исследованию поверхности Венеры.