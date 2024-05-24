Российские планетологи изучили темпы вулканической активности Венеры

На Венере есть короны — так специалисты назвали округлые структуры рельефа с кольцевым обрамлением (венцом) и вулканическими равнинами во внутренней части. Диаметр корон может достигать 2500 километров, а возраст — сотни миллионов лет. Таких геологических комплексов нет ни на одной более-менее изученной планете. Специалисты предполагают, что эти структуры имеют длительную историю развития и являются поверхностными проявлениями так называемых диапиров — восходящих масс горячего мантийного вещества, которое поднимается к поверхности литосферы и образуют округлые купольные поднятия на поверхности Венеры. Эти поднятия со временем проседают в рельефе и формируются впадины.