Российские и зарубежные биологи упростили создание биолюминисцентных растений

Четыре года назад российские ученые обнаружили, что эту проблему можно решить, если вставить в ДНК растений четыре гена лесных грибов- «гнилушек» вида Neonothopanus nambi и один ген грибка вида Aspergillus nidulans. Это повысило силу свечения растений в десять раз и сделало его хорошо заметным для наблюдателей, однако интеграция данных участков ДНК грибов в геном растений достаточно сложна из-за больших размеров вставляемых цепочек нуклеотидов.