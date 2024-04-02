Российские физики рассказали, чем опасна шаровая молния для человека

Опасность несет не только взрыв, но и заключенный внутри раскаленный газ. Он способен вызвать ожоги и воспламенить предметы вокруг. Наконец, удар линейной молнии передает испаренному грунту большой электрический заряд. При контакте с людьми или предметами шаровая молния разряжается, что приводит к удару током и дополнительному выделению температуры.