Российские астрономы открыли десятки новых пульсаров

Ученые отметили, что некоторые из найденных объектов могут оказаться вращающимися радиотранзиентами (RRAT). Их излучение очень похоже на всплески пульсаров. Предполагается, что подобные выбросы производят нейтронные звезды с сильным магнитным полем, однако астрономы не могут объяснить произвольную частоту подобных импульсов.