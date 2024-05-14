Российские археологи обнаружили в Ираке керамику времен зарождения цивилизации

«Телль Ваджеф находится на границе между “плодородным полумесяцем” и теми регионами Двуречья, где земледелие возможно только при использовании ирригации. Ранние культурные слои этого памятника содержат следы времени, предшествующего становлению древнейшей шумерской цивилизации, которые позволят нам узнать больше о первичном освоении равнины Месопотамии оседлым населением», — пояснил ведущий научный сотрудник ИА РАН Шахмардан Амиров, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечается в сообщении, Амиров и его коллеги в апреле этого года приступили к проведению раскопок и изучению наследия данного культурного памятника, который относится к так называемому убейдскому периоду (VI-IV тыс. до н. э.). Эта культура непосредственно предшествовала зарождению месопотамской цивилизации и предположительно служила фундаментом для ее появления.
Наследие убейдского периода активно изучалось советскими археологами во второй половине прошлого столетия, однако в 1980-х годах отечественным исследователям пришлось покинуть Ирак из-за ирано-иракской войны. Археологические работы были возобновлены лишь в 2017 году, в рамках которых российские ученые сконцентрировали свои усилия на изучении памятника Телль Ваджеф, пострадавшего от боевых действий во время конфликта между Ираном и Ираком.
Первые раскопки, проведенные на территории Телль Ваджефа в апреле этого года, указали на наличие в этом регионе Ирака очень богатого культурного слоя, толщина которого превышает пять метров. При его предварительном изучении археологи обнаружили остатки построек из необожженной глины, а также большое число фрагментов расписной керамики, украшений и различных небольших культурных артефактов.
Последующие раскопки в центральной части поселения, как надеются Амиров и его коллеги, помогут ученым обнаружить предметы быта и прочие артефакты, которые относятся к началу VI тысячелетия до нашей эры. Это позволит ученым изучить эпоху становления убейдской культуры и всей месопотамской цивилизации в целом, а также понять, какую роль в ее развитии играли контакты между древними обитателями предгорья Загроса и равниной Месопотамии.