Российские археологи обнаружили в Ираке керамику времен зарождения цивилизации

Как отмечается в сообщении, Амиров и его коллеги в апреле этого года приступили к проведению раскопок и изучению наследия данного культурного памятника, который относится к так называемому убейдскому периоду (VI-IV тыс. до н. э.). Эта культура непосредственно предшествовала зарождению месопотамской цивилизации и предположительно служила фундаментом для ее появления.