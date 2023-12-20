Россиянки признались в желании поработать охранниками из-за денег

Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также женщин интересуют профессии пилота, машиниста, токаря, автомеханика, сантехника, монтажника, электрика, матроса и механика. Большая часть респонденток (45 процентов) объясняет выбор такой трудовой деятельности желанием получить высокий доход, а 17 процентов россиянок привлекает расширенный соцпакет на производственных предприятиях. Еще 29 процентов считают, что мужские профессии всегда востребованы на рынке, при этом большинство опрошенных (76 процентов) уверены, что с мужчинами сложнее конкурировать, и чаще работодатель делает выбор в пользу мужчины.

Более 80 процентов женщин заявили, что в мужской профессии смогут значительно увеличить свой доход. В обратном больше уверены миллениалы и бумеры: 21 процент из них уверены, что не смогут зарабатывать больше, занимаясь мужской работой, среди зумеров доля пессимистично настроенных составляет 9 процентов.

Опрос проводился с 29 ноября по 18 декабря среди 2300 российских женщин во всех федеральных округах России.