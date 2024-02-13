Россиянки назвали самые обидные подарки на День святого Валентина

В целом День святого Валентина отмечают 28,1% опрошенных, считая этот праздник самым милым на свете. 22,8% делают это только в том случае, если есть с кем. 8,8% признались, что игнорируют 14 февраля, потому как одиноки. А 40,4% считают его обычным маркетингом и не тратят понапрасну ни деньги, ни время.