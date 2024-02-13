Россиянки назвали самые обидные подарки на День святого Валентина

Это показал опрос компании Mono-Stil, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Чего-то большего, чем просто открытка, шоколадка или цветы на День всех влюбленных от партнеров ждут 36,8% женщин. Меньше всего в качестве презента на романтический праздник опрошенные хотят видеть кухонную утварь (кастрюли, сковородки, сотейники и так далее) — в этом признались 15,7%. Мелкая бытовая техника (утюги, миксеры, электрические чайники и прочее) не обрадовало 21,5%.
Также в список неудачных подарков на 14 Февраля, по мнению женщин, входят кружки, блокноты, предметы гардероба вроде носков (да, и такое встречается) и здоровенные плюшевые медведи. Последние разочаровали респонденток в 19,8% случаев.
Среди других одиозных сюрпризов, полученных когда-либо в День святого Валентина, женщины выделили картину на стену, антистресс-подушку, текстильный букет и разливной парфюм неподходящего аромата. Были и те, кто едва не плакал, получив лишь короткое СМС-сообщение с поздравлением.
Тем временем, подарка от любимого на 14 Февраля ждут 8,8% опрошенных, для которых такое внимание — не что иное, как истинное доказательство чувств. А 54,4% рады сюрпризу независимо от праздника. Еще 15,8% признались, что возлюбленный и есть самое желанное и дорогое. Для 21,1% все вещественное не имеет значения, когда речь о возвышенном.
Чтобы любимый не ломал голову над подарком, 24,6% респонденток, по их признанию, старательно намекают на то, что хотели бы получить. А 45,6% заявляют о своих желаниях прямо и без утайки. 29,8% же считают, что сюрприз должен оставаться сюрпризом.
В целом День святого Валентина отмечают 28,1% опрошенных, считая этот праздник самым милым на свете. 22,8% делают это только в том случае, если есть с кем. 8,8% признались, что игнорируют 14 февраля, потому как одиноки. А 40,4% считают его обычным маркетингом и не тратят понапрасну ни деньги, ни время.