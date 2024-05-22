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Россиянка палкой отбилась от разъяренного медведя

В Магаданской области женщина палкой отпугнула медведя, который встал перед ней на задние лапы.

Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Весь Магадан».

Инцидент произошел в колымском поселке Оротукан, вышедший из леса медведь бродил возле частных домов, с хищником столкнулась местная жительница.

Происходящее сняли на видео очевидцы, пожилая женщина схватила палку и отогнала хищника, вставшего перед ней на задние лапы. Зверь поспешил ретироваться и скрылся в лесном массиве, отважная россиянка продолжила путь.

До этого сообщалось, что на Курилах женщина со сторожевой собакой смогла прогнать медведя с территории термального комплекса «Ванночки» на Итурупе. Медведь пробрался на огороженную территорию, перелез через забор и бродил по участку в поисках пищи. Незваного гостя не побоялась прогнать отважная сотрудница комплекса, вместе с собакой она вышла на улицу. Пес громким лаем напугал хищника, медведь поспешно покинул термальный комплекс.