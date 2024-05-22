Россиянка палкой отбилась от разъяренного медведя

До этого сообщалось, что на Курилах женщина со сторожевой собакой смогла прогнать медведя с территории термального комплекса «Ванночки» на Итурупе. Медведь пробрался на огороженную территорию, перелез через забор и бродил по участку в поисках пищи. Незваного гостя не побоялась прогнать отважная сотрудница комплекса, вместе с собакой она вышла на улицу. Пес громким лаем напугал хищника, медведь поспешно покинул термальный комплекс.