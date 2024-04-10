Россиянин побывал в Венесуэле и описал ее фразой «миллионы валяются под ногами»

«И не нужно думать, что это несъедобные и кислые дикоросы, как бывает с яблонями, абрикосами или апельсинами. Нет, это вкуснейшие и очень сладкие манго: я лично не побрезговал несколько раз подобрать на обочине, помыть и пробовать», — такими фразами описал свой опыт путешественник, добавив, что этот плод манго был вкуснее, чем те, что продаются в дорогих российских супермаркетах.