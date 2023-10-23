Россияне вспомнили лучшие товары из советского ГУМа

«Именно в этом году на первом этаже покупал кассеты для магнитофона», «В 1993 году купила там водолазку со стипендии», «Я за меховой кроличьей шапкой в ГУМе в 1997 году отстояла в очереди пять часов», «Покупали с подружкой французские духи и импортные сапоги», — перечислили свои запомнившиеся приобретения комментаторы.