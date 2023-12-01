Россияне стали первыми по числу посетивших Пхукет туристов в 2023 году

«Число путешественников из России, прибывших в международный аэропорт Пхукета за 11 месяцев текущего года, составило более 697 000 человек. По этому показателю россияне занимают первое место среди иностранных туристов на острове», — говорится в сообщении.

В ноябре ТАСС писал, что с начала года Таиланд в общей сложности посетили 24 млн иностранных туристов. Чаще всего в страну приезжают граждане Малайзии — 3,9 млн человек. Россия оказалась на пятом месте — 1,2 млн. Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта королевства сообщало, что за первую половину 2023 г. число российских туристов, посетивших Таиланд, выросло на 1000% и превысило 791 000.

Заместитель главы управления страны по туризму Сирипакон Чиаусамут в интервью ТАСС говорил, что до конца 2023 г. власти Таиланда ожидают 1,4 млн туристов из России. В 2024 г. они надеются принять до 1,6 млн россиян.

С 29 октября «Аэрофлот» впервые запустил прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет. Полеты из «Пулково» на таиландский курорт выполняются дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Прилететь из Таиланда в Санкт-Петербург обратно можно по вторникам и пятницам. Ранее в компании также сообщали о планах увеличить зимой число рейсов на Пхукет из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.