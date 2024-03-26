Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне разлюбили ездить в Турцию

В феврале Турцию посетили 203 075 россиян, что на 10,8% меньше, чем годом ранее, сообщает АТОР. Впрочем показатель оказался лучше январского, когда спад турпотока по направлению составил 17,6%.

Источник: AP 2023

В результате РФ заняла второе место в списке ключевых поставщиков туристов в Турцию, уступив первенство Ирану. В прошлом месяце в страну въехали 226 104 иранца, что более чем вдвое превышает показатели февраля 2023 года (112 291 визит).

Тройку лидеров замыкает Германия. Жители этой страны за период нанесли в Турцию 187 946 визитов (+26,8% год к году). В топ-5 также оказались Болгария и Грузия. Турпоток из этих стран вырос на 21,2% и 6% соответственно.

Таким образом, Россия по итогам февраля стала единственной страной из списка лидеров, турпоток из которой уменьшился, а не вырос в годовом выражении.