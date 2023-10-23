Россияне рассказали, какие вещи чаще всего покупают под влиянием рекламы

В топ-3 также вошли косметика, парфюмерия и средства по уходу (5%), бытовая, аудио- и видеотехника, одежда и обувь (по 4%). 3% респондентов реклама стимулировала к покупке электроники, по 2% — к покупке сладостей и лекарств. По 1% под влиянием рекламы покупают товары для детей, безалкогольные напитки и бытовую химию. Среди других товаров и услуг — обучающие курсы, игры, книги, кухонные принадлежности, товары для домашних животных, спортивный инвентарь, мебель, канцтовары, автозапчасти.