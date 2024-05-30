Россияне рассказали, чем займутся летом

По данным Одноклассников, интерес к контенту о спортивной тематике в преддверии летнего сезона действительно растет. Начиная с марта пользователи активно подписываются на группы про спорт — число подписчиков этих групп с начала марта до начала мая увеличилось на 31%. При этом, если в марте подписчиков больше интересуют тематики фитнеса и похудения, то уже ближе к середине мая пользователи ищут единомышленников в группах про теннис, бадминтон, футбол и пр.