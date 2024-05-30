Россияне рассказали, чем займутся летом

Более половины россиян (57%) ждут лета, потому что смогут заниматься любимыми хобби, которыми не получается увлекаться так активно в другое время года. 16% планируют найти новое занятие, а для 27% летом ничего не поменяется.
Опрос показал, что летний сезон у россиян больше ассоциируется со спортом — так, 66% ждали лета, чтобы проводить свое свободное время активнее. Из них — 26% будут кататься на велосипедах, 11% начнут бегать, 10% займутся бадминтоном, 7% — баскетболом, футболом и волейболом, 6% начнут практиковать теннис на улице, а 3% хотят кататься на сапах. По 1% проголосовали за гольф, квадроциклы и вейксерфинг.
По данным Одноклассников, интерес к контенту о спортивной тематике в преддверии летнего сезона действительно растет. Начиная с марта пользователи активно подписываются на группы про спорт — число подписчиков этих групп с начала марта до начала мая увеличилось на 31%. При этом, если в марте подписчиков больше интересуют тематики фитнеса и похудения, то уже ближе к середине мая пользователи ищут единомышленников в группах про теннис, бадминтон, футбол и пр.
Помимо спорта, 61% россиян планируют больше гулять на свежем воздухе, 33% будут заниматься садоводством, а 19% хотят рыбачить. Как показывают данные ОК, интерес среди пользователей к контенту про садоводство растёт с середины февраля-начала марта, когда россияне начинают активно готовиться к дачному сезону. При этом, в текущем году спрос на контент про садоводство особенно заметен среди пользователей до 30 лет (+15% год к году).
Из респондентов, ищущих единомышленников среди коллег, 40% занимаются с ними активным отдыхом. 35% играют в настолки, 34% посвящают время творчеству, а 22% опрошенных дегустируют напитки. 21% участников исследования вместе с коллегами смотрят спортивные матчи, а 20% даже организовали спортивную команду. 10% опрошенных же обычно обсуждают книги и кино.
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