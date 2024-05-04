Россияне описали загородный дом мечты

Так, 38 процентов респондентов видят в загородной недвижимости место уединения от городской суеты, а для 26 процентов дом — это место для отдыха с друзьями и родственниками. Еще 16 процентов рассматривают это как уголок природы, где можно поправить здоровье, и лишь 14 процентов планируют заниматься садовыми работами на участке. Другие 9 процентов россиян отметили, что загородный дом вызывает у них приятные воспоминания из детства.