11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне назвали зарплату мечты

Самую высокую зарплату хотели бы получать россияне в возрасте 25−34 лет — 191 тысячу рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании центра «Зарплата.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Опрошенные 19−24 лет хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц. Работники в возрасте от 45 до 54 лет и россияне старше 55 лет также видят зарплату в 169 тысяч рублей. Россиян в возрасте от 35 до 44 лет устроил бы оклад в 179 тысяч рублей.

При этом представления об идеальном доходе у мужчин и женщин сильно отличаются. Наиболее высокую зарплату мечты назвали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет — 211 тысяч рублей. Женщин этого возраста устроила бы зарплата в 160 тысяч рублей.

Самый высокий доход среди женщин назвали респонденты от 25 до 34 лет — 183 тысячи рублей. Меньше всего хотели бы получать женщины до 24 лет — 140 тысяч рублей. У мужчин этого возраста сумма составила 182 тысячи.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. Исследование проводили в сентябре 2023 года.

Ранее россияне рассказали, что нездоровые отношения в коллективе вызывают у них бессонницу, выгорание и тревогу. В таком состоянии сотрудники чаще всего винят начальников отдела или генеральных директоров. Больше половины россиян уверены, что начали бы чувствовать себя лучше после увольнения начальника.

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