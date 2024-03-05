Россияне назвали сферы, в которых стоит искать перспективных невест

38% респондентов заявили, что специалисты в этой отрасли обладают привлекательными качествами. 32% считают, что у женщин, занятых в выбранной области, высокий уровень эрудированности. Выбирали и такие причины, как высокооплачиваемая сфера (31%), много девушек с привлекательной внешностью (29%), много молодых девушек (25%), высокий уровень финансовой грамотности среди девушек в этой сфере (23%), высокий уровень креативности (20%), девушки из этих отраслей близки по духу (16%). 15% выбрали вариант ответа «другое».