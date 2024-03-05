Россияне назвали сферы, в которых стоит искать перспективных невест

40% мужчин убеждены: самые перспективные невесты работают в банковской и финансовой сфере. Такие данные получили в результате опроса, проведенного в феврале 2024 года сервисом «Работа.ру». Результаты опроса есть в распоряжении РБК Life.
В нем участвовали более 1900 респондентов-мужчин со всех округов России. Исследуемая совокупность — экономически активное население России старше 18 лет. В опросе давалась возможность сделать множественный выбор.
На втором месте — невесты, работающие в медицине/ветеринарии (37%). Следом идут такие сферы деятельности, как красота/здоровье (26%), журналистика (24%), IT/телеком (20%), недвижимость (20%), иностранные языки (20%), культура/искусство (18%), образование (18%), спорт (17%), авиация (16%), PR/маркетинг (13%), ретейл/торговля (11%), бытовые услуги (7%), производство/агропром (5%). Еще 15% респондентов выбрали вариант ответа «другое» (15%).
Сервис «Работа.ру» также узнал у респондентов, почему им кажется, что в выбранной отрасли работают самые перспективные невесты. Участники указали несколько вариантов ответа.
38% респондентов заявили, что специалисты в этой отрасли обладают привлекательными качествами. 32% считают, что у женщин, занятых в выбранной области, высокий уровень эрудированности. Выбирали и такие причины, как высокооплачиваемая сфера (31%), много девушек с привлекательной внешностью (29%), много молодых девушек (25%), высокий уровень финансовой грамотности среди девушек в этой сфере (23%), высокий уровень креативности (20%), девушки из этих отраслей близки по духу (16%). 15% выбрали вариант ответа «другое».