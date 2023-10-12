Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами 2023 года

В тройке лидеров среди актеров также оказались Сергей Безруков, который возглавлял рейтинг в прошлом году, и Владимир Машков (по 11%). Еще по 6% выбрали Сергея Бурунова и Александра Петрова.

Уточняется, что чаще за Хабенского отдавали свой голос женщины (15% против 7% среди мужчин) и представители возрастной группы 35−44 года (18%). По мнению представителей молодежи (18−24 года), лучшими актерами являются Александр Петров (26%) и Павел Прилучный (21%). Последний набрал в общем рейтинге 4% голосов.

Среди лучших актрис за Пересильд следуют Светлана Ходченкова (5%) и Екатерина Гусева (4%). Столько же голосов набрала лидер прошлогоднего рейтинга Елизавета Боярская. Среди лучших актрис россияне также выделяли Марию Куликову, Любовь Аксенову, Анну Ковальчук и Ирину Пегову (по 3%).

По мнению опрошенных, лучшими фильмами 2023 г. стали «Чебурашка» и «Вызов». За них проголосовали 11% и 9% респондентов соответственно.

Среди других вариантов наиболее распространенными ответами оказались фильмы, выпущенные до 2023 г. — «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек» и «Движение вверх» (по 1%).

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.