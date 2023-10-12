Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами 2023 года

В тройке лидеров среди актеров также оказались Сергей Безруков, который возглавлял рейтинг в прошлом году, и Владимир Машков (по 11%). Еще по 6% выбрали Сергея Бурунова и Александра Петрова.
Уточняется, что чаще за Хабенского отдавали свой голос женщины (15% против 7% среди мужчин) и представители возрастной группы 35−44 года (18%). По мнению представителей молодежи (18−24 года), лучшими актерами являются Александр Петров (26%) и Павел Прилучный (21%). Последний набрал в общем рейтинге 4% голосов.
Среди лучших актрис за Пересильд следуют Светлана Ходченкова (5%) и Екатерина Гусева (4%). Столько же голосов набрала лидер прошлогоднего рейтинга Елизавета Боярская. Среди лучших актрис россияне также выделяли Марию Куликову, Любовь Аксенову, Анну Ковальчук и Ирину Пегову (по 3%).
По мнению опрошенных, лучшими фильмами 2023 г. стали «Чебурашка» и «Вызов». За них проголосовали 11% и 9% респондентов соответственно.
Среди других вариантов наиболее распространенными ответами оказались фильмы, выпущенные до 2023 г. — «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек» и «Движение вверх» (по 1%).
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного выбору лучших музыкантов в России. Согласно исследованию, треть россиян назвали лучшим певцом Shamana (настоящее имя — Ярослав Дронов). Лучшей певицей, как и в прошлом году, была признана Полина Гагарина (19%).