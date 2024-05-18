Россияне научились определять возраст по нижнему белью

«Покажи мне свои носки, и я скажу, сколько тебе лет!». Звучит абсурдно, но именно такие обсуждения не утихают в мае 2024 года в соцсетях. Пользователи уверены: по длине носков можно определить, к какому поколению относится человек.
Речь не только о модных трендах, а скорее о привычках и образе жизни разных поколений, которые также отражаются на выборе других предметов нижнего белья — как для мужчин, так и для женщин. Вместе со стилистами и консультантами бельевых магазинов корреспонденты «МК» выяснили, какие приметы возраста можно найти под одеждой.
В Интернете популярностью пользуются забавные видео, наглядно демонстрирующие, как менялось нижнее белье в течение 100−150 лет — одну и ту же модель в кадре быстро-быстро переодевают (один образ символизирует одно десятилетие), и всего за пару минут можно оценить путь, который мы прошли от корсетов и нижних юбок начала ХХ века до нынешнего бесшовного белья.
Разумеется, каждое десятилетие имеет свой собственный и хорошо узнаваемый визуальный код (именно поэтому мы безошибочно отличаем на старых фотографиях моду 1950-х от 1970-х), и это актуально не только для фасонов платьев и пальто, но и для тех предметов туалета, которых под одеждой обычно не видно.
Стилист Ольга Коваленко, которую корреспонденты «МК» попросили прокомментировать текущие тренды, подтвердила — связь между длиной носков и возрастом существует.
— Действительно, молодежь 20−25 лет предпочитает удлиненные носки. Во-первых, потому что они за креатив и за протест, а классическая форма носков будто бы приближает их к старшему поколению. Во-вторых, носки длиной до щиколотки обычно не такие красочные, а вот удлиненные бывают с интересными принтами, надписями, забавной расцветки. Молодые девочки, кстати, носят яркие носки с юбками и платьями. Детали на ногах — это часть стиля юных ребят, — объясняет стилист. — Также сегодня в моде яркий плотный капрон, носки и цветные колготки с рисунками. Носят их даже с босоножками, хотя еще 10−15 лет это был моветон. Особенно популярны нежные романтичные решения: например, белые носочки, или черные капроновые в горошек. Скоро выпускные вечера, и я уверена, что мы увидим много девочек в носочках. Вот миллениалы, то есть те, кто постарше, относятся к этому совсем иначе — они будут искать носки, которые не видны из-под обуви. Кто любит голую щиколотку, но предпочитает удобство, выбирают короткие носочки-следки, но, во-первых, они должны быть из натурального материала, а во-вторых, действительно незаметными. Ситуация, когда летом мелькает красивая женская ножка в сандалике или босоножке на небольшом каблучке, и торчит этот бежевый, не очень симпатичный следок, разрушит весь образ.
«Следки» (они же подследники на языке более взрослых покупателей) сейчас переживают своего рода ренессанс: как нам рассказали в одном из популярных магазинов, юные девушки покупают их довольно часто, чтобы носить с закрытой обувью. Причем, чем более юные, тем активнее покупают: для женщин 30−35 лет «следочки» — это будто бы «бабушкин вариант», а вот двадцатилетние относятся к ним без всякого предубеждения.
Для мужчин всех возрастов трендовые носки с принтами — это символ самовыражения, и нарисовано на них может быть что угодно. Особенной популярностью пользуется принт «Анютины глазки». Цветы тут не при чем — так красиво назван узор из женских грудей разной формы и размеров. Также всегда есть спрос на принт с изображением винных бокалов и бутылок, лимонов и авокадо, пончиков и кексов.
Между тем продавцы и стилисты подчеркивают: закономерности в вопросе выборе исподнего — действительно поколенческие, а не возрастные. Тут не получится сказать, что, мол, выбор яркого кокетливого белья — дело молодое, а с годами захочется чего-то более консервативного и удобного. Гораздо большее значение имеет привычка, а также представления об эстетике, которые каждый вынес из своей впечатлительной юности.
— Я вижу, что нарочито сексуальное белье, бюстгальтеры с пуша-ап или трусики-стринги, сегодня покупают преимущественно зрелые женщины, — рассказала нам продавец-консультант одного из магазинов женского белья. — Скорее всего, те, кто привык к такому белью ещё 15−20 лет назад. Молодым девочкам такое белье не интересно, они больше покупают топики спортивные. Стринги тоже отошли: во-первых, сегодняшние девочки, в отличие от их мам, готовы честно сказать, что они неудобны, а во-вторых, они уже немодные.
Стилист Ольга Коваленко снова согласилась с такими наблюдениями — её опыт работы с клиентами подтверждает эту закономерность.
— Мне кажется, бюстгальтеры пуш-ап как будто покинули нас навсегда. Молодежь не будет их носить, это очевидно. Причина — не только изменившаяся эстетика тела и уход тренда на обязательно пышную грудь, но и здоровье. Сейчас в тренде бодипозитив и забота о комфорте. Кроме того, юные девушки сегодня носят одежду оверсайз, которая не предполагает подчеркивания линии груди и вообще какого-либо подчеркивания фигуры, поэтому и фасоны нижнего белья становятся не так важны, — рассуждает стилист. — Более взрослые девушки, 25−30 лет, за силуэтом и посадкой одежды по фигуре следят, но и они предпочитают бесшовное белье без косточек и каких-либо уплотнителей. И, кстати, есть новый интересный тренд — цветное, но прозрачное белье разных оттенков, которое видно в образе. Например, цветная лямочка на плече, или кусочек цветного бюстгальтера выглядывает из декольте, или вообще полупрозрачный топ с узором или вышивкой надет под жакет. Это на пике моды сейчас.
Также Коваленко добавила, что подростки около 14 лет иногда выбирают модели, визуально увеличивающие бюст. Кто-то таким образом уходит от насмешек ровесников, кто-то экспериментирует с подчеркиванием своей сексуальности.
Кстати, важный нюанс — благодаря маркетплейсам покупать такое белье подростки могут даже без ведома родителей. Однако эта тенденция — чистой воды «болезнь взросления», и уже к 17−18 годам девушки от подобных экспериментов отказываются.
— Вообще, по моим наблюдениям, подростки сегодня делятся на два типа. Первые — те, которые погружают себя в темные оттенки и оверсайз-унисекс и не допускают никаких намёков на свой пол, одеваются с равным успехом в мужских и женских отделах и не скрывающие этого. Свободные джинсы, под которым не видно линии ног, мешковатые футболки, — рассуждает Коваленко. — Вторая группа, это девочки, стремящиеся выглядеть нарочито сексуально: они носят короткие топы с открытым животом, длину мини, очень короткие шортики. Правда, обе эти группы объединяет нелюбовь к каблукам — все девушки носят кроссовки и прочую спортивную обувь, оставив шпильки явной приметой тех, кому за тридцать.
Дискуссионными предметами туалета также остаются бельевые майки (пресловутые «алкоголички») для мужчин и прозрачные капроновые колготки для женщины — и то, и другое в последние 5−10 лет спешат объявить «вчерашним днем» (а то и «колхозом») и оставить разве что безнадежно отставшим от жизни бумерам.
Альтернатива, которую диктуют стилисты, достаточно проста. Рубашки и пуловеры мужчинам рекомендовано надевать на голое тело, в крайнем случае — на футболку, причем так, чтобы она была полноценной частью образа.
Ну, а дамам советуют забыть про полумеры и бросаться из крайности в крайность: если холодно, надевать плотные цветные или черные колготки, а если тепло — никаких, оставаться с голыми ногами. Точнее, советовали несколько лет назад. Современный мир тяготеет все к большей толерантности.
— Майки, которые считаются нижним бельём, покупают не только дедушки. Молодые парни тоже их покупают: кто-то носит как нижние, а кто-то в них ходит в жару. Знаете, сейчас такая мода, что почти все, что у нас продаётся, можно носить и как верхнюю одежду, и как белье. Кому как комфортно, — рассказывает еще один продавец-консультант. — Например, топы в виде бюстгалтеров, боди или комбинации девочки и так, и так носят. Кто посмелее, просто так, остальные под одежду. Что до тонких колготок, то в продаже есть совсем незаметные варианты с эффектом «свои ноги, только лучше», и даже колготки без пальчиков, которые можно носить с босоножками. Если кому-то комфортнее в тонких колготках, ничего плохого в этом нет.