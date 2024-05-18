Россияне научились определять возраст по нижнему белью

— Действительно, молодежь 20−25 лет предпочитает удлиненные носки. Во-первых, потому что они за креатив и за протест, а классическая форма носков будто бы приближает их к старшему поколению. Во-вторых, носки длиной до щиколотки обычно не такие красочные, а вот удлиненные бывают с интересными принтами, надписями, забавной расцветки. Молодые девочки, кстати, носят яркие носки с юбками и платьями. Детали на ногах — это часть стиля юных ребят, — объясняет стилист. — Также сегодня в моде яркий плотный капрон, носки и цветные колготки с рисунками. Носят их даже с босоножками, хотя еще 10−15 лет это был моветон. Особенно популярны нежные романтичные решения: например, белые носочки, или черные капроновые в горошек. Скоро выпускные вечера, и я уверена, что мы увидим много девочек в носочках. Вот миллениалы, то есть те, кто постарше, относятся к этому совсем иначе — они будут искать носки, которые не видны из-под обуви. Кто любит голую щиколотку, но предпочитает удобство, выбирают короткие носочки-следки, но, во-первых, они должны быть из натурального материала, а во-вторых, действительно незаметными. Ситуация, когда летом мелькает красивая женская ножка в сандалике или босоножке на небольшом каблучке, и торчит этот бежевый, не очень симпатичный следок, разрушит весь образ.