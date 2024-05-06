Россиянам сообщили, как следует провести Светлую неделю

В понедельник начинается Светлая седмица в Русской православной церкви, которая длится неделю после Пасхи (Воскресение Христово в этом году приходится на 5 мая). В это время отменяются обычные посты в среду и пятницу, проводятся крестные ходы и богослужения, царские врата храмов остаются открытыми круглосуточно. Традиционно верующие могут звонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.
Протоиерей Максим подчеркнул, что Пасху отмечают 40 дней согласно церковному уставу. Ночное богослужение в Пасхальную ночь сопровождается эмоциональным взрывом, а Светлая седмица, следующие шесть дней до субботы, наполнены торжеством и радостью. Позднее, когда наступает 40-й день после Пасхи, сохраняются элементы первоначальных торжеств. Эти дни наполнены приветствиями «Христос Воскресе!» и специальными песнопениями. Радость от праздника сохраняется, но уже в меньшей степени.
Согласно православной вере, Воскресение Христово символизирует победу над смертью и открывает верующим перспективу вечной жизни. Особое значение имеет сошествие Христа в ад, которое освободило всех людей от рабства дьяволу и открыло двери в рай и вечную жизнь.