Россиянам сообщили, как следует провести Светлую неделю

В понедельник начинается Светлая седмица в Русской православной церкви, которая длится неделю после Пасхи (Воскресение Христово в этом году приходится на 5 мая). В это время отменяются обычные посты в среду и пятницу, проводятся крестные ходы и богослужения, царские врата храмов остаются открытыми круглосуточно. Традиционно верующие могут звонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.