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Россиянам рассказали, в каком возрасте нельзя принимать холодный душ

Если человек не принимал холодный душ регулярно, после 70 лет начинать уже не стоит.

Источник: Freepik

Об этом «Известиям» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.

Холодный душ может быть полезен, однако важно понижать температуру воды постепенно. Переохлаждение может привести к обострению инфекционных, мышечных и нервных заболеваний. Кроме того, спазм сосудов из-за выброса гормонов стресса чреват рефлекторной остановкой сердца или дыхания.

«Оптимальны такие закаливающие процедуры для молодых и взрослых людей до 50 лет, после 50 лет — с осторожностью, после 70 холодный душ принимать не стоит, если это не являлось частью образа жизни в прежние годы», — рассказал Степанов.

Также холодный душ противопоказан детям до восьми-девяти лет, так как их иммунная система сформирована не полностью.

До этого россиянам рекомендовали пить кокосовую воду, кисломолочные продукты без сахара и минералку без газа для утоления жажды в жаркую погоду.