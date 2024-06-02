Россиянам рассказали, в каком молоке больше всего жира

«Оленье молоко обладает высокой антиоксидантной способностью, что помогает защитить организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца и злокачественным опухолям. Из недостатков такого молока можно отметить наиболее высокое содержание жиров, чем в любом другом молоке животного происхождения — его калорийность составляет 2725 ккал на 1 кг продукта. Помимо этого, вкус оленьего молока насыщенный, терпкий и немного резкий, поэтому пить его в сыром виде сможет не каждый», — пояснила гастроэнтеролог.